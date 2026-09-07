Llega el evento gastronómico gatris a la ciudad de Buenos Aires: así será la Feria Leer y Comer

La ciudad de Buenos Aires volverá a tener uno de los eventos más esperados por los amantes de la literatura: la 19° edición de la Fiesta Comer y Leer llega en octubre. Se trata de un festival que reúne lo mejor del arte, la literatura y la gastronomía en un solo lugar con entrada completamente gratis.

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Así será la Feria Leer y Comer en la ciudad de Buenos Aires

El evento, este año con la edición "Reset", se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre, desde las 12 hs en Concepción Arenal y Warnes, Chacarita, CABA. La propuesta de este año invita a encontrarse con un espacio para desconectarse y recargar energías.

El primer fin de semana de octubre se podrá disfrutar de presentaciones de libros, talleres, juegos, food trucks y las tradicionales charlas temáticas en las que expondrán cocineros, artistas, periodistas, influencers, escritores y expertos en salud y bienestar.

Entre las actividades destacadas de esta edición se ofrecerá una cata de vinos, con el objetivo de descubrir sabores y tener una experiencia diferente en plena feria. También habrá diferentes propuestas exclusivas para los más chicos, entre las que habrá: talleres de arte, maquillaje artístico, stand de colores en el pelo, plataforma 360° y máquinas de garra para obtener premios.

La entrada es completamente libre y gratuita y se podrá disfrutar de opciones gastronómicas gourmet, con ofertas de comida vegetariana, vegana y sin TACC.

¿Cómo es la propuesta literaria del festival?

En la Feria de Comer y Leer habrá, además, un mercado de productos y varias de las editoriales más importantes de Argentina. Si bien todavía no se conoce la programación exacta del evento, en las diferentes ediciones suelen encontrarse Editorial Planeta, Penguin, Ateneo. Urano o Albatros. También habrá bandas en vivo durante todo el fin de semana.