Leer en la naturaleza pero en plena Ciudad: el jardín andaluz que abre sus puertas. Foto: Marcelo Carroll

Para quienes disfrutan de leer y buscan nuevos lugares donde hacerlo, durante septiembre el Museo de Arte Español Enrique Larreta volverá a abrir las puertas de su histórico Jardín Andaluz para recibir a jóvenes lectores y convertir sus espacios verdes en un punto de encuentro alrededor de los libros.

La actividad está pensada para jóvenes de entre 16 y 23 años y propone una manera diferente de acercarse a la lectura: cada participante puede llevar su propio libro, elegir un rincón del jardín y sentarse a leer al aire libre. La propuesta también busca que la experiencia no sea individual, sino que permita compartir lecturas, conversaciones e ideas con otras personas.

En este sentido, durante los encuentros los participantes podrán conversar sobre los libros que están leyendo, intercambiar recomendaciones y compartir sus propias experiencias como lectores. De esta manera, la lectura funciona como punto de partida para generar vínculos y conocer otras historias, tanto las que aparecen en las páginas como las que surgen del intercambio entre quienes participan.

El Jardín Andaluz del Museo Larreta abre sus puertas a jóvenes lectores. Foto: GCBA

Se trata de una iniciativa del Museo de Arte Español Enrique Larreta para fortalecer el vínculo con las nuevas generaciones y generar nuevos espacios de encuentro dentro de la institución, en el contexto del mes de la primavera y en uno de los espacios más bellos de la ciudad, como lo es el Jardín Andaluz.

La actividad estará coordinada por Valeria Orsi y se realizará los lunes 7, 14, 21 y 28 de septiembre, de 15 a 17 horas. La propuesta es gratuita y no requiere inscripción previa, sino que el único requisito es ingresar con un libro para leer y compartir.

Dónde queda el Jardín Andaluz del Museo Larreta

El Museo de Arte Español Enrique Larreta está ubicado en Juramento 2291, en el barrio de Belgrano. El Jardín Andaluz forma parte del museo y es uno de sus espacios más característicos.

La propuesta se realizará al aire libre, por lo que se suspende en caso de lluvia. De esta manera, durante las tardes de septiembre, el jardín se transformará en un espacio para desconectarse por un rato de la rutina, abrir un libro y compartir la experiencia de leer con otros jóvenes.