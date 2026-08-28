Plan cultural en Buenos Aires: cómo ver gratis un ensayo de la Orquesta Filarmónica en el Colón

No hace falta pagar para escuchar a la Orquesta Filarmónica del Colón. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción para formar parte de los ensayos del conjunto musical en dos próximos encuentros que tomarán lugar durante septiembre, con cupos limitados.

El programa fue bautizado como "Barrios al Colón" y permite asistir a los ensayos generales de la Orquesta Filarmónica antes de sus conciertos oficiales y conocer parte del proceso de preparación de los músicos. Cada encuentro tiene una duración aproximada de 75 minutos y los espectadores pueden ocupar sectores de la platea y los palcos del histórico teatro.

El Teatro Colón abre la puerta a los ensayos de su filarmónica. Foto: GCBA

La primera fecha será el sábado 19 de septiembre a las 11 h, con el ensayo general de Ecos del clasicismo. La presentación estará dirigida por Emmanuele Baldini y contará con Fernando Ciancio como solista. El repertorio incluirá el Concierto para violín (1875) de Amanda Maier, que tendrá su estreno en Argentina, además del Concierto para Trompeta de Hummel y la Sinfonía N.º 41 de Wolfgang Amadeus Mozart.

La segunda oportunidad será el sábado 26 de septiembre a las 11 h, cuando se realizará el ensayo general de Mundos románticos III. En este caso, la dirección estará a cargo de Zoe Zeniodi, con Lise de la Salle como solista. El programa estará compuesto por el Concierto para piano y orquesta N.º 2 de Johannes Brahms y Scheherazade, de Nikolái Rimski-Kórsakov.

Cómo anotarse para asistir gratis al Teatro Colón

La inscripción para los ensayos de septiembre ya está disponible de manera gratuita a través de BOTI. Para participar es necesario contar con un usuario MiBA y cada vecino puede solicitar hasta dos ubicaciones.

Los lugares se asignan por orden de inscripción y hay 800 ubicaciones disponibles para cada ensayo. De ese total, se entregan 400 accesos con acompañante incluido.

El programa Barrios al Colón ya convocó a más de 3.000 porteños durante los últimos meses y busca acercar la música clásica a nuevos públicos, al mismo tiempo que permite conocer el trabajo que realizan los músicos antes de cada presentación oficial. El mismo se desarrolla durante todo el año y tendrá nuevas funciones hasta diciembre, en el marco de los festejos por el 80.º aniversario de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.