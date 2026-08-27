Le ragaló entradas a su abuela para ver el Lago de los Cisnes en el Teatro Colón y su reacción emocionó a los usuarios en redes sociales

El amor de una abuela es único y una nieta decidió agradecerle a la suya con un regalo inesperado: entradas para ir a ver el ballet de El lago de los cisnes al Teatro Colón. El video con su reacción se hizo viral.

Así fue el momento emotivo que vivieron una nieta y su abuela al ir al Teatro Colón

Camila "Tabi" Taborda compartió un video en su cuenta de Instagram (@tabitaborda_) del momento en el que le regaló una cadenita a su abuela. "Es porque nos vamos a ver juntas El lago de los cisnes al Teatro Colón, vamos a ver el ballet", le explicó a su abuela sobre el presente y la ocasión perfecta para estrenarlo.

"Estoy vieja", fue lo primero que sostuvo la señora, entre lágrimas, al entender de qué se trataba el regalo. A lo que Camila respondió emocionada: "No está vieja abuelita, vamos a ir juntas".

Después, en el video se las puede ver a ambas ya arregladas disfrutando del ballet desde uno de los palcos del Teatro Colón con una gran vista al escenario y a la orquesta. "La mejor cita de mi vida", concluyó Tabi sobre la salida que tuvo junto a su abuela.

Cuál fue la reacción de los usuarios

El tierno momento conmovió a diferentes personas en Instagram, donde el video superó las 28.000 visitas. Entre los comentarios, diferentes usuarios recordaron sus propias anécdotas junto a sus abuelas y se mostraron emocionados por el gesto. "Esta experiencia quedará en la memoria de las dos por siempre. Y qué bella se arregló para la cita", le aseguró una usuaria a Tabi.

Finalmente abuela y nieta fueron al Teatro Colón a ver juntas El lago de los cisnes

Otros remarcaron lo hermoso de la invitación. "Llorar por la felicidad ajena es mi pasión, qué linda abuelita y su nieta", manifestó una usuaria.