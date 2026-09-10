Se puede llegar en tren: el pueblo con un paseo costero y muchas opciones gastronómicas para una escapada

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos para una escapada de fin de semana, pero uno se destaca por su laguna y opciones gastronómicas para disfrutar: Chascomús. Se trata de uno de los destinos más populares, claves para ir a pasar el día.

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Qué se puede hacer durante una escapada a Chascomús

Ubicado a una hora y media de la ciudad, Chascomús es una de las grandes opciones para visitar durante el fin de semana, especialmente para quienes disfrutan de desconectar en la naturaleza y dar paseos por la costanera, ya que su gran atractivo es la Laguna de Chascomús. El espejo de agua tiene unas 3.044 hectáreas y está rodeado por un camino de circunvalación que permite recorrerlo en auto, bicicleta o incluso caminando.

El destino es perfecto tanto para quienes buscan una escapada tranquila como para quienes buscan hacer actividades. Entre las grandes cosas para hacer se encuentran:

Conocer el casco histórico : se puede visitar la Casa del Casco, la Catedral, el Museo Pampeano y hasta el Teatro Municipal Brazzola. La propia Secretaría de Turismo propone un circuito histórico que demanda alrededor de dos horas y 45 minutos.

: se puede visitar la Casa del Casco, la Catedral, el Museo Pampeano y hasta el Teatro Municipal Brazzola. La propia Secretaría de Turismo propone un circuito histórico que demanda Caminar por la costanera o hacer diferentes deportes acuáticos : en distintos sectores se practican kayak, windsurf, kitesurf, navegación y pesca deportiva. También es un espacio único para disfrutar el atardecer.

: en distintos sectores se practican y También es un espacio único para disfrutar el atardecer. Visitar el Parque de los Libres del Sur: se encuentra ubicado junto a la laguna y fue creado en 1939 para conmemorar la Batalla de Chascomús y la construcción del Museo Pampeano.

¿Cómo se puede llegar a Chascomús desde la ciudad de Buenos Aires en tren?

Existe un tren con el que se puede llegar a Chascomús desde la ciudad de Buenos Aires, solo lleva un par de horas y hay que salir desde Plaza Constitución. Allí, el recorrido es bastante simple: tomar el tren Roca hasta Alejandro Korn y hacer combinación con el tren a Chascomús. El viaje termina en la estación Ferroautomotora de Chascomús.

Mientras que los que prefieren ir en auto pueden llegar en solo una hora y media, ya que se encuentra a unos 120 kilómetros de CABA. Entre sus principales accesos se encuentra la Autovía 2, el corredor que conecta Buenos Aires con la costa atlántica.También se puede acceder por la Ruta Provincial 20.