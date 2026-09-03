Se puede llegar menos de $1.700 en tren: el pueblo a la vera del río, cerca de CABA, ideal para una escapada

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos para una escapada, pero Zárate se presenta como el destino ideal para desconectar sin gastar mucho, ni manejar largas distancias. Ubicado a orillas del río Paraná, combina paseos junto al agua, historia y gastronomía, con la ventaja de que se puede llegar en tren por menos de $1.700.

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¿Cómo se puede llegar en tren a Zárate?

El trayecto a Zárate es muy simple, aunque tiene dos tramos y un trasbordo. El viaje completo lleva alrededor de una hora y media y en tren cuesta solo $1651 con la tarjeta SUBE registrada:

Se debe tomar el tren en Retiro a Villa Ballester (ramal José León Suárez, sección 2): $640 con SUBE registrada.

con SUBE registrada. Desde Villa Ballester ir hacia Zárate (ramal Villa Ballester–Escobar–Campana–Zárate): $1.011

Zárate queda a una hora y media de la ciudad de Buenos Aires y se puede llegar fácilmente en trenEscapada a Zárate: qué se puede hacer durante el fin de semana

Zárate logra combinar la tranquilidad de un pueblo con una amplia cantidad de actividades para disfrutar durante el fin de semana. Ya sea para los amantes de la historia o la naturaleza, hay muchas opciones para quienes buscan hacer una escapada:

Paseo de la Costanera : es la opción más reconocida de la ciudad, con vista al Paraná y al puente Zárate–Brazo Largo. Ideal para caminar, andar en bici o simplemente sentarse a mirar el río.

: es la opción más reconocida de la ciudad, con vista al Paraná y al puente Zárate–Brazo Largo. Ideal para caminar, andar en bici o simplemente sentarse a mirar el río. El Mercadito/patio de comidas ribereño : locales de gastronomía variada con vistas al río.

: locales de gastronomía variada con vistas al río. Museo y Archivo Histórico Municipal (Quinta Jovita) : ideal para conocer la historia de la ciudad y de los primeros pobladores de la zona.

: ideal para conocer la historia de la ciudad y de los primeros pobladores de la zona. Complejo Ferrovial Zárate–Brazo Largo : uno de los símbolos de la ciudad, que conecta la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos.

: uno de los símbolos de la ciudad, que conecta la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos. Actividades náuticas: pesca deportiva, paseos en lancha, kayak o canoa para quienes quieren ver la ciudad desde el río.

Además, a pocos kilómetros de Zárate se encuentra el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, un área protegida en la que se puede disfrutar de la fauna autóctona y ver de cerca aves o mamíferos. Es ideal para quienes buscan hacer un plan en la naturaleza y caminar en un entorno natural.