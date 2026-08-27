A pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires existe un destino que combina naturaleza y propuestas gastronómicas en un mismo circuito: Ingeniero Maschwitz. Un sitio ideal para escaparse durante el fin de semana y descansar del ritmo porteño.

Ingeniero Maschwitz: un sitio que combina la naturaleza con opciones gastronómicas de cuento

Ubicada dentro del partido de Escobar, Ingeniero Maschwitz es una gran opción para una escapada durante el día. Uno de sus grandes atractivos es la Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz, un espacio verde de 23 hectáreas, ideal para quienes buscan adentrarse en la naturaleza.

El espacio cuenta con senderos señalizados para recorrer y observar la flora y la fauna autóctonas de la región. El ingreso es gratuito y el predio se encuentra en la calle Sucre 1550, esquina Obligado.

A pocas cuadras de la reserva se encuentra otra de las joyas de la localidad bonaerense: el Mercado de Maschwitz, un paseo comercial de estética pintoresca que reúne locales gastronómicos, tiendas y espacios de esparcimiento. El lugar está pensado para recorrer con tranquilidad, detenerse a comer algo y descubrir propuestas de distintos rubros en un entorno que recuerda a los pueblos de cuento. Se encuentra en Avenida Mendoza 1731.

Para quienes planean visitar ambos puntos en la misma jornada, la gran recomendación es comenzar por la reserva natural durante la mañana y luego trasladarse al mercado para almorzar o continuar la recorrida por los locales, ya que la cercanía entre ambos permite combinarlos sin inconvenientes.

¿Cómo llegar a Ingeniero Maschwitz en transporte público desde CABA?

Ingeniero Maschwitz queda a solo 40 minutos de la ciudad de Buenos Aires y, si bien la forma más fácil es ir en auto, se puede acceder muy fácilmente en colectivo: la línea 60 que sale desde Puente Saavedra llega hasta la localidad y, desde allí, permite acercarse caminando o en un tramo corto hasta la reserva natural.