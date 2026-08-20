La estancia a un hora de CABA con un imponente laberinto, glamping y gastronomía rural

El predio cuenta con 220 hectáreas y ofrece actividades al aire libre, gastronomía, alojamiento y propuestas vinculadas con el polo y la equitación.

Emplazado sobre la Ruta Provincial 6, en el kilómetro 82, el establecimiento Estancia Puesto Viejo, de Cañuelas, se presenta como una de las alternativas para una escapada de fin de semana a solo 60 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

El predio cuenta con 220 hectáreas y ofrece actividades al aire libre, gastronomía, alojamiento y propuestas vinculadas con el polo y la equitación.

Con opciones para quienes también buscan quedarse a dormir. Entre sus principales ofertas se encuentran un laberinto de pinos, además de una piscina exterior, bicicletas y cabalgatas.

¿Qué hacer en Puesto Viejo, la estancia con un imponente laberinto verde?

Uno de los principales atractivos de Estancia Puesto Viejo es su laberinto de pinos, ubicado dentro del amplio predio rural. El recorrido permite atravesar los senderos formados entre los árboles hasta encontrar la salida.

La propuesta para pasar el día incluye cabalgatas, bicicletas y acceso a la piscina exterior. También existen actividades relacionadas con la equitación y el polo, algunas de las cuales requieren reserva previa.

El Puesto Viejo Polo Club cuenta con siete canchas profesionales y organiza torneos a lo largo del año. Además, los visitantes pueden contratar una experiencia de Día de Polo, que contempla una clase con un instructor profesional junto con una propuesta gastronómica.

Para quienes quieran visitar la estancia sin alojarse, existe un Día de Campo de 11 a 18. La experiencia incluye almuerzo y merienda, además del acceso a las actividades disponibles. Las bebidas no están incluidas.

La gastronomía ocupa otro lugar dentro de la propuesta. La estancia utiliza productos de elaboración propia y alimentos provenientes del establecimiento, entre ellos frutas, verduras, hierbas y carne. También ofrece productos como mermeladas caseras.

En cuanto al alojamiento, el hotel de campo cuenta con 10 habitaciones en suite. La estadía incluye almuerzo, merienda, cena y desayuno, mientras que las bebidas se cobran por separado.

Otra alternativa es el glamping, que dispone de 21 domos dobles o triples con baño privado. La modalidad incluye merienda, cena y desayuno, además del acceso a diferentes actividades del establecimiento, como cabalgatas, bicicletas, piscina y laberinto.

¿Cómo llegar a Estancia Puesto Viejo?

Para llegar a Estancia Puesto Viejo desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que tomar la Autopista Riccheri en dirección al Aeropuerto de Ezeiza y continuar por la Ruta Provincial 6 hacia Cañuelas.