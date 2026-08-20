Tres pueblos a minutos de CABA a los que se puede llegar en tren: tienen almacenes de campo

Entre las alternativas más resonantes se encuentran Villars, Carlos Keen y Uribelarrea, tres localidades que conservan parte de la identidad ferroviaria.

La provincia de Buenos Aires cuenta con varios pueblos rurales que permiten cambiar el ritmo de la ciudad sin realizar un viaje extenso. A poca distancia de CABA aparecen localidades con almacenes tradicionales, calles tranquilas, restaurantes de campo y propuestas gastronómicas donde el asado ocupa un lugar central.

Entre las alternativas más resonantes se encuentran Villars, Carlos Keen y Uribelarrea, tres localidades que conservan parte de la identidad ferroviaria. Algunas pueden recorrerse en una jornada y permiten combinar gastronomía, caminatas y espacios verdes.

Entre las alternativas más resonantes se encuentran Villars, Carlos Keen y Uribelarrea, tres localidades que conservan parte de la identidad ferroviaria.

La distancia y el acceso hacen que sean opciones para quienes buscan salir de Buenos Aires sin organizar un viaje de varios días.

¿Qué hacer en Villars, Carlos Keen y Uribelarrea?

Villars

Villars se encuentra en el partido de General Las Heras y mantiene una fuerte vinculación con su pasado ferroviario. La localidad conserva su estación, inaugurada en 1908, y un museo ferroviario que funciona en el mismo sector. También cuenta con almacenes y restaurantes que reciben visitantes durante los fines de semana.

El pueblo es una alternativa para pasar el día entre calles de tierra, construcciones bajas y propuestas gastronómicas vinculadas con la cocina criolla. Entre los platos habituales de los restaurantes y parrillas de campo aparecen distintos cortes de carne y preparaciones tradicionales.

Una de las formas de llegar es mediante el servicio ferroviario de la Línea Belgrano Sur, que conecta González Catán con Villars. En agosto de 2026, el boleto máximo por tramo con SUBE registrada asciende a $ 560.

Carlos Keen

Carlos Keen pertenece al partido de Luján y es uno de los destinos rurales más conocidos del oeste bonaerense. El pueblo se desarrolló alrededor de la estación ferroviaria y conserva construcciones antiguas, calles arboladas y espacios vinculados con la actividad gastronómica.

La propuesta se concentra especialmente en los restaurantes y almacenes de campo. La oferta incluye parrilla, pastas caseras, empanadas, picadas y otros platos tradicionales. Algunos establecimientos funcionan en antiguos almacenes de ramos generales, lo que mantiene parte de la arquitectura característica de la localidad.

Además de comer, la visita puede completarse con una caminata por el casco del pueblo y sus alrededores. Carlos Keen también cuenta con una estación ferroviaria que forma parte del patrimonio local, aunque el servicio de pasajeros no tiene actualmente la misma actividad que durante el período de mayor funcionamiento del ferrocarril.

Uribelarrea

Uribelarrea está ubicado en el partido de Cañuelas y es otro de los destinos elegidos para realizar escapadas desde el AMBA. Su casco histórico se caracteriza por una traza urbana particular, con calles que convergen hacia la plaza central.

La localidad tiene una importante oferta de restaurantes, parrillas, almacenes y espacios gastronómicos. El asado, las picadas, los embutidos y otros productos regionales forman parte de las propuestas habituales para quienes llegan durante los fines de semana.

Uribelarrea también permite recorrer construcciones históricas y espacios verdes alrededor de la plaza. Su cercanía con Cañuelas y su conexión por rutas provinciales facilitan el acceso desde distintos puntos.