Celebra la Fiesta del Asado Criollo y queda a solo dos horas de la ciudad de Buenos Aires: el pueblo clave para una escapada

Entre los diferentes destinos de la provincia de Buenos Aires para hacer una escapada, hay uno que cuenta con una propuesta gastronómica imperdible: Moquehuá, Chivilcoy. Se trata de un pueblo marcado por las costumbres criollas que celebrará la Fiesta del Asado Criollo con entrada completamente gratis.

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Así será la Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá

Ubicado a un poco más de dos horas de la ciudad de Buenos Aires y con una fuerte identidad criolla, Moquehuá realizará la 5° edición de la Fiesta del Asado el próximo sábado 12 y domingo 13 de septiembre. No solo habrá concurso de asadores, sino que también se podrá disfrutar de música en vivo, danzas tradicionales y diferentes actividades para toda la familia.

Con entradas gratuitas, en detalle, el sábado la fiesta comenzará a las 18 hs con diferentes artistas en vivo como Nuevos Caminos, Walter Farias, Detellos de Tradición, El Bocha Lobosco, Cheno y Cholo y cerrará con un DJ en vivo.

Mientras que el domingo la Fiesta del Asado comenzará por la mañana, el detalle del cronograma es el siguiente:

08.00 hs: Inicio del concurso de asadores

10.00 hs: Desfile criollo y echibición de autos y motos clásicos

13.00 hs: Peña "Virgen de Loreto", Los Catas y Camila Meyra

15.00 hs: entrega de premios a los asadores

16.00 hs: shows en vivo de Marcos Emanuel, La Sonic Banda, La F Echemendy y La Bonita.

Cómo llegar a Moquehuá desde la ciudad de Buenos Aires

Moquehuá queda a 180 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Chivilcoy, es muy fácil llegar en auto o transporte público: