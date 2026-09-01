Con entrada gratuita: llega una competencia gastronómica con chef internacionales y música en vivo a Buenos Aires

Entre los diferentes lugares para disfrutar el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, Cañuelas se vuelve el mejor destino porque será el escenario del Concurso Internacional de Chefs “Arte y Sabores”. El evento reunirá chefs internacionales, música en vivo y diferentes actividades con entradas gratuitas.
Así será el Concurso Internacional de Chef en Cañuelas: la escapada clave
El evento se realizará desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre en la Estancia Puesto Viejo, ubicada en el kilómetro 82 de la Ruta Provincial 6. Durante las tres jornadas, las actividades comenzarán a las 10 hs.
No solo se podrá disfrutar de la competencia gastronómica, sino que también habrá food trucks, música en vivo y chefs invitados que representarán a diferentes países del mundo para poner en valor la gastronomía y ofrecer un espacio de encuentro entre profesionales y vecinos de Cañuelas y todo Buenos Aires.
Entre las categorías que compiten habrá cocina gourmet, pastelería, hamburguesas, coctelería, alfajores y tallado de frutas y verduras.
Las clases gratuitas que habrá durante el evento
Además de las competencias, diferentes profesionales compartirán sus conocimientos y secretos con los asistentes. Por ejemplo, habrá una clase del panadero uruguayo Israel Zelayes que hablará de cómo vivió la Copa del Mundo de Panadería. Mientras que el chef argentino Sergio Cornejo ofrecerá una charla dedicada a la cocina japonesa.
Además, Daniel Molina ofrecerá una clase de introducción a la cocina al vacío, conocida como técnica sous vide.
¿Cómo llegar a Cañuelas desde CABA?
Cañuelas se encuentra ubicada a aproximadamente 65 kilómetros al sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Existen distintas alternativas para realizar el trayecto en transporte público o vehículo particular:
- En auto (opción más rápida): el recorrido en vehículo particular demora entre 50 minutos y 1 hora, dependiendo del tránsito de salida de CABA. Se debe tomar la Autopista 25 de Mayo desde CABA en dirección al sur. Empalmar con la Autopista Riccheri (dirección al Aeropuerto Internacional de Ezeiza). A la altura de Ezeiza, continuar por la Autopista Ezeiza - Cañuelas (Ruta Nacional 205). La autopista desemboca directamente en los accesos principales al casco urbano de Cañuelas.
Peajes: hay dos estaciones de peaje en el trayecto (Autopista 25 de Mayo y Riccheri / Ezeiza-Cañuelas).
- En colectivo: se puede tomar la Línea 51 (Expreso / Semirápido) en Plaza Constitución que tarda entre 1 hora 45 minutos y 2 horas y media, según el ramal y el estado del tránsito. O sino tomar la Línea 88 (Expreso Liniers / Once) en Plaza Miserere (Once) o Liniers.
- En tren: es la opción más económica, se puede tomar el Tren Roca ramal Constitución - Ezeiza. Luego en la Estación Ezeiza, hay que realizar el transbordo al servicio diésel Ezeiza - Cañuelas. En total el viaje lleva alrededor de 2 horas o 2 horas y 20 minutos.