Con entrada gratuita: llega una competencia gastronómica con chef internacionales y música en vivo a Buenos Aires (Foto: Estancia Puesto Viejo)

Entre los diferentes lugares para disfrutar el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, Cañuelas se vuelve el mejor destino porque será el escenario del Concurso Internacional de Chefs “Arte y Sabores”. El evento reunirá chefs internacionales, música en vivo y diferentes actividades con entradas gratuitas.

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Así será el Concurso Internacional de Chef en Cañuelas: la escapada clave

El evento se realizará desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre en la Estancia Puesto Viejo, ubicada en el kilómetro 82 de la Ruta Provincial 6. Durante las tres jornadas, las actividades comenzarán a las 10 hs.

El evento se realizará el 4, 5 y 6 de septiembre en la Estancia Puesto Viejo

No solo se podrá disfrutar de la competencia gastronómica, sino que también habrá food trucks, música en vivo y chefs invitados que representarán a diferentes países del mundo para poner en valor la gastronomía y ofrecer un espacio de encuentro entre profesionales y vecinos de Cañuelas y todo Buenos Aires.

Entre las categorías que compiten habrá cocina gourmet, pastelería, hamburguesas, coctelería, alfajores y tallado de frutas y verduras.

Las clases gratuitas que habrá durante el evento

Además de las competencias, diferentes profesionales compartirán sus conocimientos y secretos con los asistentes. Por ejemplo, habrá una clase del panadero uruguayo Israel Zelayes que hablará de cómo vivió la Copa del Mundo de Panadería. Mientras que el chef argentino Sergio Cornejo ofrecerá una charla dedicada a la cocina japonesa.

Además, Daniel Molina ofrecerá una clase de introducción a la cocina al vacío, conocida como técnica sous vide.

¿Cómo llegar a Cañuelas desde CABA?

Cañuelas se encuentra ubicada a aproximadamente 65 kilómetros al sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Existen distintas alternativas para realizar el trayecto en transporte público o vehículo particular: