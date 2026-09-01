Cine gratis y al aire libre en la ciudad de Buenos Aires: el museo porteño que celebra su aniversario de la mejor manera

La ciudad de Buenos Aires está llena de propuestas, pero durante septiembre llega la oportunidad diferente: el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) ofrecerá cine completamente gratis y al aire libre. Se trata de una de las diferentes actividades que ofrecerá el museo para celebrar sus 25 años.

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Cómo será la semana de actividades gratuitas en el Malba

Los festejos por el 25° aniversario se realizarán en la semana del 17 al 21 de septiembre de 2026, con entrada gratuita al museo el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de septiembre. Entre las propuestas habrá exposiciones en ambas sedes, entre ellas la inauguración de la muestra Viva Frida, una fiesta de lectura, proyección de cine con música en vivo y hasta show de Djs sets en la plaza del museo.

El MALBA celebrará sus 25 años con diferentes actividades gratuitas

También se podrá disfrutar de un seminario internacional "Latinoamérica en escena" en el que se unirán artistas, curadores, coleccionistas, filántropos y referentes culturales de diferentes partes del mundo para dialogar sobre prácticas artísticas, el coleccionismo y los vínculos institucionales. Las actividades serán completamente gratis, pero el seminario requiere de inscripción previa que estará disponible a partir del lunes 7 de septiembre en la página oficial del museo.

Día por día: el cronograma de actividades gratuitas en el Malba

Viernes 18 de septiembre

Museo abierto de 12:00 a 19:00 .Latinoamérica en escena, Seminario Internacional Malba 25

10:30 a 10:40 - Palabras introductorias de Teresa Bulgheroni, Vicepresidente Malba

10:45 a 12:00 - Panel 1: Arte contemporáneo: recorridos ancestrales y devenires al futuro. Participan Beatriz Milhazes y Tomás Saraceno. Modera: María Amalia García.

12:15 a 13:30 - Panel 2: Viva Frida. Participan Circe Henestrosa, Gannit Ankori, Perla Labarthe y Jessica Serrano. Introducción a cargo de Elina Costantini.

15:30 a 16:00 - Panel 3: El arte de mirar. Patrizia Sandretto Re Rebaudengo en conversación con Carmen Reviriego.

16:00 a 16:30 - Panel 4: Un año de diplomacia cultural: Catar y Argentina. H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani en conversación con Glenn Lowry.

17:00 a 17:30 - Panel 5: Trayectoria y estrategia de coleccionismo de Patricia Phelps de Cisneros. Patricia Phelps de Cisneros entrevistada por Eduardo F. Costantini.

Sábado 19 de septiembre

Museo abierto de 12:00 a 21:00.

11:00 a 13:30 - Inauguración en Malba Puertos (Escobar, Provincia de Buenos Aires) de Hola, ¿estás? Arte argentino entre los 90 y los 2000.

12:00 a 21:00 - Las exposiciones Latinoamérica en Expansión y Belkis Ayón. Mito y desobediencia abiertas para visitar.

14:00 a 18:00 - Estaciones trenzas de pelo, bordado comunitario, autorretratos, banderines mexicanos y sellos por Malba Educación en hall y explanada de Malba.

19:00 a 21:00 - Inauguración en Malba de Viva Frida de Frida Kahlo y tres nuevos núcleos de Latinoamérica en expansión (No requiere inscripción. Ingreso por orden de llegada).

20:30 a 23:30 - Dj Sets de artistas sorpresa en la Plaza Perú por Malba Joven.

Domingo 20 de septiembre

Museo abierto de 12:00 a 18:00. Entrada libre y gratuita.

12:00 a 18:00 - Las exposiciones Viva Frida, Latinoamérica en expansión y Belkis Ayón. Mito y desobediencia abiertas para visitar.

19:30 a 21:30 - Desfile de cierre de la Semana de la Alta Costura en explanada. Participan las diseñadoras Natalia Antolín, Carla Fernández, Pía Carregal y Camila Romano.

22:00 a 24:00 - Proyección de Metrópolis (1927) de Fritz Lang con música en vivo por la National Film Chamber Orchestra en la Plaza Perú.

Lunes 21 de septiembre

Museo abierto de 12:00 a 20:00. Entrada libre y gratuita