Ideal para el fin de semana: el pueblo que abrirá el primer Mercado Artesanal de la Provincia de Buenos Aires.

El sábado 19 de septiembre, la ciudad bonaerense inaugura un nuevo espacio en su Parador Turístico, con artesanías, gastronomía, música en vivo y propuestas para toda la familia. La apertura se suma a una agenda turística que invita a descubrir este destino que enamora durante la primavera, entre termas, naturaleza, pesca, asados junto al arroyo y una ciudad que crece con una mirada puesta en la sustentabilidad.

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Tapalqué se prepara para recibir la primavera con una nueva propuesta que pone en valor la identidad local y el talento de sus artesanos y emprendedores. El próximo 19 de septiembre, a las 10 h, se inaugurará el Mercado Artesanal Tapalqué, un nuevo espacio de encuentro que funcionará todos los sábados y domingos, de 10 a 18 h, en el Parador Turístico, ubicado en Ruta Provincial 51 y avenida Eva Perón.

La programación está pensada para disfrutar en familia y conocer parte de la producción y la identidad de la ciudad. Habrá feria de artesanos, música en vivo, barrileteada, patio gastronómico y una exposición de autos antiguos, en una jornada que invita a recorrer, compartir y descubrir Tapalqué.

Hebe Bianchi, secretaria de Cultura y Educación de Tapalqué, dijo: “Venimos trabajando desde hace tiempo en el acompañamiento a los artesanos de Tapalqué. Habíamos comenzado con un empadronamiento para conocer quiénes son, qué producen y cuáles son sus necesidades, y en ese proceso nos pareció muy interesante poder contar con un punto de encuentro donde los artesanos pudieran exponer sus obras y productos de manera permanente, acompañando además el desarrollo del proyecto turístico termal de nuestra ciudad.

“Empezamos a reunirnos, a intercambiar ideas y, poco a poco, fuimos dándole forma a este proyecto. Se lo presentamos a quienes integran el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que son quienes coordinan y administran el programa de Mercado de Artesanías Bonaerenses (MAB). Ellos nos contaron que tenían previsto lanzar el próximo año un programa para crear mercados artesanales locales en cada distrito de la provincia. Para nosotros fue una enorme alegría saber que estábamos trabajando en la misma dirección y, además, que Tapalqué se iba a convertir en el primer distrito en inaugurar este espacio. Sentimos que nos habíamos anticipado a una iniciativa que compartíamos y que tenía exactamente el mismo espíritu”.

La funcionaria agregó: “Este mercado está pensado como un espacio gestionado por los propios artesanos. Cada uno va a poder presentar y comercializar sus productos, y la idea es que todos los días haya un artesano presente para atender el espacio y recibir a quienes lo visiten. A su vez, todas las ventas se realizarán a través de billeteras virtuales”.

Además, la oferta se ampliará con otros productos. “Habrá productos de elaboración local y regional, como mieles, conservas y otros alimentos no perecederos, para que quienes lleguen a Tapalqué puedan conocer y llevarse parte de lo que se produce en nuestra comunidad”. Con respecto al Punto Matero que los turistas encontrarán sobre la Ruta Provincial 51, expresó: “Está pensado especialmente para quienes andan de viaje. Aquí podrán detenerse, calentar agua, comprar yerbas orgánicas de productores independientes y contar con un lugar para sentarse, descansar y disfrutar de un momento de tranquilidad”.

Sobre las expectativas de estos nuevos espacios, comentó que estas iniciativas tienen como finalidad ser puntos de encuentro, de promoción y de producción local: “Queremos acompañar a los artesanos y, al mismo tiempo, abrir una nueva puerta de entrada para quienes visitan Tapalqué. Es una propuesta que se suma al crecimiento turístico de la ciudad y que pone en valor el trabajo y la identidad de nuestra comunidad”.

El nuevo mercado se incorpora a una propuesta turística que durante la primavera encuentra en la naturaleza, el bienestar y las experiencias al aire libre algunos de sus principales atractivos. Para quienes buscan una escapada de descanso, el Destino Termas ofrece la posibilidad de disfrutar de sus aguas termales y combinar bienestar y relax con una estadía en la ciudad.

Ideal para el fin de semana: el pueblo que abrirá el primer Mercado Artesanal de la Provincia de Buenos Aires.

Qué otras cosas se pueden hacer en Tapalqué

Pero Tapalqué también se vive al aire libre. Con la llegada de los días más cálidos, el Balneario Municipal se convierte en uno de los espacios elegidos para pasar el día, compartir un asado y disfrutar del entorno natural junto al arroyo. Es una alternativa ideal para quienes buscan pasar una jornada en contacto con la naturaleza y lejos del ritmo de las grandes ciudades.

La pesca es otra de las actividades que permiten descubrir el paisaje desde otra perspectiva. Una tarde con la caña, a orillas del arroyo, se transforma en una experiencia para disfrutar sin apuro y compartir en familia o con amigos. A estas propuestas se suma la posibilidad de recorrer la ciudad, conocer sus espacios verdes, descubrir su patrimonio, disfrutar de la gastronomía local y encontrarse con una comunidad que continúa creciendo y renovando sus propuestas para visitantes y vecinos.

En los últimos años, Tapalqué se ha consolidado como un destino que apuesta al desarrollo sustentable, incorporando la mirada ambiental a su crecimiento y promoviendo una forma de hacer turismo vinculada con la naturaleza y el bienestar.



Con la primavera como escenario, la pequeña ciudad propone una escapada que combina termas, naturaleza, gastronomía, pesca, descanso y experiencias al aire libre, a las que ahora se suma un nuevo punto de encuentro para conocer y comprar productos realizados por artesanos y emprendedores locales.