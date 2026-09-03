Un café escondido en un jardín para merendar en primavera: el plan perfecto para hacer en Buenos Aires.

Hay un café oculto en la Ciudad de Buenos Aires que se encuentra inmerso en un jardín y es ideal para visitar en primavera. Si estás buscando nuevas cafeterías para descubrir en la ciudad, esta te va a encantar. Cuenta con un enorme jardín con espacio verde para disfrutar del sol, un café y una rica merienda.

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"Merienda en el jardín oculto más lindo de Villa del Parque. Lejos del ruido de las avenidas, entrás, cruzás este túnel lleno de verde y de repente estás tomando un café con esta vista", relata la creadora de la cuenta Comemos BA, quien comparte diferentes rincones de la ciudad que ofrecen propuestas gastronómicas.

"Esta cafetería de especialidad se llama Bien Etre y es la más linda del barrio. Un túnel lleno de verde te lleva a un patio inesperado, perfecto para bajar un cambio y disfrutar una merienda distinta en Buenos Aires. Sus opciones para merendar no se quedan atrás. Key lime pie, croissant con dulce de leche y banana, pero mi favorito sin dudas son las french toasts", relata.

Café Bien Etre: dónde queda el café de especialidad de Villa del Parque para visitar en primavera

Dirección : Simbron 3323, Villa del Parque (CABA)

Horarios: de martes a domingos de 8 a 21; lunes cerrado.

Algunas opciones del menú

Para acompañar el café

Medialuna: $2.500

$2.500 Croissant: $4.200

$4.200 Roll de canela: $5.600

$5.600 Roll de frambuesa: $5.600

$5.600 Roll de pistacho: $6.300

$6.300 Pan de chocolate o manzana: $6.200

$6.200 Budín de limón, marmolado o banana: $7.200

Opciones dulces

Cookie de chips, chocolate o Red Velvet: $5.500

$5.500 Alfajor de almendras y dulce de leche: $8.000

$8.000 Chocotorta: $12.500

$12.500 Cheesecake de frutos rojos: $14.000

$14.000 Lemon Pie: $14.000

$14.000 Key Lime Pie: $15.500

$15.500 Cheesecake de pistacho: $16.500

Para un desayuno o brunch

Tostadas con queso crema y mermelada o manteca y dulce de leche: $8.800

$8.800 Huevos revueltos: $9.400

$9.400 Bowl de yogurt con frutas de estación, granola y miel: $15.700

$15.700 Tostón de huevos revueltos, palta y jamón: $15.500

$15.500 Avocado: $18.000

$18.000 French Toast: $17.400

Opciones saladas

Croissant de jamón cocido y queso tybo: $7.400

$7.400 Prensado de chipa JYQ: $16.400

$16.400 Prensado de chipa caprese: $16.400

$16.400 Prensado de brioche con jamón cocido y queso tybo: $17.000

$17.000 Árabe caprese: $14.000

$14.000 Ensalada Caesar: $19.000

$19.000 Croque Madame: $22.800

$22.800 Tostón de salmón ahumado: $23.900

Para tomar