Un café escondido en un jardín para merendar en primavera: el plan perfecto para hacer en Buenos Aires

Hay un café oculto en la Ciudad de Buenos Aires que se encuentra inmerso en un jardín y es ideal para visitar en primavera. Si estás buscando nuevas cafeterías para descubrir en la ciudad, esta te va a encantar. Cuenta con un enorme jardín con espacio verde para disfrutar del sol, un café y una rica merienda.
"Merienda en el jardín oculto más lindo de Villa del Parque. Lejos del ruido de las avenidas, entrás, cruzás este túnel lleno de verde y de repente estás tomando un café con esta vista", relata la creadora de la cuenta Comemos BA, quien comparte diferentes rincones de la ciudad que ofrecen propuestas gastronómicas.
"Esta cafetería de especialidad se llama Bien Etre y es la más linda del barrio. Un túnel lleno de verde te lleva a un patio inesperado, perfecto para bajar un cambio y disfrutar una merienda distinta en Buenos Aires. Sus opciones para merendar no se quedan atrás. Key lime pie, croissant con dulce de leche y banana, pero mi favorito sin dudas son las french toasts", relata.
Café Bien Etre: dónde queda el café de especialidad de Villa del Parque para visitar en primavera
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Dirección: Simbron 3323, Villa del Parque (CABA)
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Horarios: de martes a domingos de 8 a 21; lunes cerrado.
Algunas opciones del menú
Para acompañar el café
- Medialuna: $2.500
- Croissant: $4.200
- Roll de canela: $5.600
- Roll de frambuesa: $5.600
- Roll de pistacho: $6.300
- Pan de chocolate o manzana: $6.200
- Budín de limón, marmolado o banana: $7.200
Opciones dulces
- Cookie de chips, chocolate o Red Velvet: $5.500
- Alfajor de almendras y dulce de leche: $8.000
- Chocotorta: $12.500
- Cheesecake de frutos rojos: $14.000
- Lemon Pie: $14.000
- Key Lime Pie: $15.500
- Cheesecake de pistacho: $16.500
Para un desayuno o brunch
- Tostadas con queso crema y mermelada o manteca y dulce de leche: $8.800
- Huevos revueltos: $9.400
- Bowl de yogurt con frutas de estación, granola y miel: $15.700
- Tostón de huevos revueltos, palta y jamón: $15.500
- Avocado: $18.000
- French Toast: $17.400
Opciones saladas
- Croissant de jamón cocido y queso tybo: $7.400
- Prensado de chipa JYQ: $16.400
- Prensado de chipa caprese: $16.400
- Prensado de brioche con jamón cocido y queso tybo: $17.000
- Árabe caprese: $14.000
- Ensalada Caesar: $19.000
- Croque Madame: $22.800
- Tostón de salmón ahumado: $23.900
Para tomar
- Té Inti Zen: $5.000
- Iced Latte: $6.200
- Flat White: $6.600
- Americano frío: $6.000
- Coffee Tonic: $7.200
- Vermouth Martini: $8.000
- Fernet: $7.500
- Gin Tonic: $10.000