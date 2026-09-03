A 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Gouin, un pequeño poblado rural del partido de Carmen de Areco. Sus calles de tierra, antiguas construcciones y la estación de tren conservan parte de la identidad que adquirió durante sus primeros años, lo que la vuelve un destino ideal para una escapada.

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El origen de este rincón está ligado al ferrocarril. En 1907, la Compañía General de Ferrocarriles eligió el nombre para su estación, en homenaje a Lorgne Gouin, uno de sus accionistas franceses.

Con el paso de las décadas, el cierre del servicio modificó la vida cotidiana de sus habitantes, siendo la gastronomía y el turismo rural los sectores que ganaron protagonismo, mientras que los tradicionales pastelitos se convirtieron en uno de los principales símbolos de Gouin.

¿Qué hacer en Gouin, el pueblito bonaerense capital del pastelito?

Uno de los principales puntos para visitar es la estación ferroviaria, que conserva elementos de su construcción original. El edificio forma parte del patrimonio local y actualmente funciona el restaurante de campo La Estación.

Frente a la antigua parada se encuentra la Plaza San Martín. A pocos metros está la Capilla San Agustín, un templo construido durante la década de 1960. Cada 28 de agosto se inviste de escenario de las fiestas patronales.

Las calles de Gouin pueden recorrerse a pie o en bicicleta. Durante el paseo aparecen viviendas antiguas, espacios verdes y diferentes construcciones que permiten observar las características que todavía conserva esta localidad rural.

El pueblo también dispone de un camping agreste. Es una opción para quienes prefieren extender la visita y permanecer durante más tiempo en la zona.

La gastronomía ocupa un lugar destacado. Gouin es conocida por sus pastelitos criollos, una preparación tradicional que suele elaborarse con rellenos de membrillo, batata o dulce de leche.

Esta costumbre tiene su principal celebración durante la Fiesta Nacional del Pastel. La primera edición se realizó en 1995 y actualmente el encuentro se lleva a cabo cada segundo fin de semana de diciembre.

Otra propuesta es la Feria La Matera, que se realiza el segundo domingo de cada mes. Allí se ofrecen productos regionales, dulces, miel y otras elaboraciones artesanales.

Para comer, Gouin cuenta con establecimientos como la Pulpería Bar Don Tomás, la Pulpería La Mora y el restaurante de campo La Estación. El primero conserva el formato de los antiguos almacenes de ramos generales, mientras que La Mora mantiene una propuesta vinculada con la cocina tradicional de campo.

¿Cómo llegar a Gouin desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para llegar a Gouin desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que tomar la Autopista Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján. El trayecto sigue hacia San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Desde este punto, el acceso continúa por un camino de tierra durante unos 11 kilómetros hasta el pequeño poblado. La distancia total es de aproximadamente 150 kilómetros.