A solo 70 kilómetros de la Ciudad: el pueblo bonaerense con menos de 200 habitantes ideal para una escapada de un día.

A unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de General Las Heras, hay un pueblo rural de menos de 200 habitantes. Se trata de Plomer, una localidad que se convirtió en una de las escapadas favoritas para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado.

Plomer nació en 1908, de la mano de Narciso Plomer Lozano, quien le puso al pueblo el nombre de su abuelo, Pedro Plomer Huguet. La localidad surgió junto a la estación de tren construida ese mismo año por la Compañía General de Ferrocarriles, en el marco de la ampliación de la vía que ese año llegó hasta Rosario. Durante décadas, la estación funcionó como una parada clave del ramal que unía Puente Alsina con Carhué, y a su alrededor crecieron almacenes de campo, hospedajes, panaderías y una importante actividad tambera.

El último tren de pasajeros pasó por Plomer en 1977, y desde entonces el pueblo entró en una nueva etapa. Gracias al trabajo de la Asociación Amigos del Ferrocarril Belgrano, la estación fue recuperada con el paso de los años y hoy funciona como un espacio cultural y de encuentro que se mantiene como el corazón del pueblo.

Plomer es uno de los pueblos bonaerenses perfectos para una escapada de un día.

En este sentido, el predio de la estación es el lugar ideal para pasar una tarde en familia, tomar mate y andar en bicicleta, y funciona como el punto de encuentro tanto para los vecinos como para los visitantes que llegan cada fin de semana. Los domingos son el día más recomendado para la visita, ya que el predio se llena de vida con una feria de productores locales y propuestas gastronómicas de campo.

Vale aclarar que, Plomer no cuenta con alojamientos propios, por lo que la mayoría de las visitas se organizan como una escapada de un día. Aun así, el pueblo forma parte de un circuito de turismo rural más amplio, junto a las localidades vecinas de Villars, La Choza y Lozano, muy elegido por ciclistas, motoqueros y aficionados al ferrocarril que recorren la zona en bicicleta o moto a través de caminos rurales.

Cómo llegar a Plomer desde Ciudad de Buenos Aires

Para llegar en auto a Plomer desde Ciudad de Buenos Aires, hay que tomar el Acceso Oeste hasta la Ruta Nacional 6, en dirección a Cañuelas, y continuar unos 20 kilómetros más hasta el acceso al pueblo, sobre un camino de asfalto que parte de la Ruta Provincial 6, a mitad de camino entre Luján y General Las Heras.

En transporte público, desde la estación Liniers se puede tomar un tren de la Línea Sarmiento con dirección a Merlo, hacer trasbordo en el ramal Merlo-Lobos hasta la estación de Las Heras, y desde ahí completar el trayecto hasta Plomer.