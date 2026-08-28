Dónde queda Punta Indio: mapa y ubicación del pueblo para hacer una escapada

A unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires aparece un destino que todavía conserva buena parte del espíritu de pueblo y que resulta ideal para una escapada de fin de semana. Punta Indio, sobre la costa del Río de la Plata y la bahía de Samborombón, ofrece playas tranquilas, bosques nativos y distintos espacios para disfrutar al aire libre.

Pero hay una aclaración que suele generar confusión: Punta Indio es el nombre del partido y también de una localidad del distrito, mientras que Punta del Indio es otra de sus localidades. La cabecera municipal es Verónica y el partido incluye, además, localidades como Pipinas, Álvarez Jonte y Las Tahonas.

Dónde queda Punta Indio y cómo es el mapa de la zona

Punta Indio está ubicado en el noreste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Río de la Plata y la bahía de Samborombón. Desde CABA hay aproximadamente 150 kilómetros, mientras que desde La Plata son unos 80 kilómetros.

Para llegar desde Buenos Aires en auto, una de las alternativas es tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata, continuar hacia la Ruta Provincial 2 y luego conectar con la Ruta Provincial 36, que atraviesa el partido. Este recorrido es uno de los accesos principales.

El último tramo hacia Punta del Indio tiene una particularidad: después de llegar a Verónica hay aproximadamente 5 kilómetros de camino de tierra. Por eso, quienes viajen por primera vez deberían tener en cuenta las condiciones del camino antes de emprender la escapada.

Playas, bosques y una reserva reconocida por la UNESCO

Uno de los grandes atractivos de la zona es el Parque Costero del Sur, una extensa área natural que forma parte del programa de Reservas de Biosfera de la UNESCO. El espacio reúne bosques nativos, humedales, pastizales y costa sobre el Río de la Plata, y constituye un hábitat para una gran variedad de especies, entre ellas unas 200 especies de aves.

Las playas son otro de los motivos por los que Punta Indio aparece entre las alternativas para una escapada cerca de Buenos Aires. El Pericón es uno de los balnearios con mayor infraestructura y permite realizar actividades como pesca y deportes náuticos. Para quienes buscan un paisaje más agreste, aparecen El Sarandí y La Escondida, con un perfil más tranquilo y natural.

Punta Indio.

La zona también permite realizar caminatas, avistamiento de aves, kayak, stand up paddle y otras actividades vinculadas con la naturaleza. Entre las propuestas está el Sendero Interpretativo Arroyo Villoldo, un recorrido de seis kilómetros rodeado de vegetación y fauna local.

Qué hacer en Punta del Indio durante una escapada

Más allá de las playas, el pueblo tiene una historia que se cruza con el turismo bonaerense de otras épocas. Entre los lugares para visitar aparecen las ruinas del antiguo Hotel Argentino, un complejo que tuvo su época de esplendor durante la década de 1930, cuando contaba con habitaciones, restaurante, casino, sala de juegos y caballerizas. El avance del Río de la Plata y las sudestadas terminaron provocando el deterioro y posterior abandono del hotel.

También se pueden encontrar las esculturas de hierro del Indio Querandí y el Guardián de la Cruz del Sur, obras del artista Luis Lofeudo que forman parte del paisaje de la localidad. A esto se suma un atractivo menos habitual para quienes llegan desde el Área Metropolitana de Buenos Aires: los cielos nocturnos de la zona, favorecidos por la baja contaminación lumínica.

Para quienes buscan pasar más de un día, la zona cuenta con campings, cabañas y otras propuestas de alojamiento. También hay domos ubicados en el área del Parque Costero del Sur, pensados para quienes buscan combinar descanso y contacto con la naturaleza.