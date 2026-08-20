La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos para disfrutar del fin de semana sin necesidad de entrar en grandes gastos de traslado o alojamiento. Sin embargo, hay cuatro lugares que se destacan por quedar muy cerca de Capital Federal, ofrecer actividades gratuitas y tener paisajes increíbles, ideales para un día de desconexión.

Los cuatro destinos claves para una escapada de fin de semana

Entre las diferentes opciones económicas para hacer una escapada de fin de semana en Buenos Aires, Chascomús, Uribelarrea, Carlos Keen y San Miguel de Monte se posicionan como las mejores, ya que tienen zonas al aire libre de acceso gratuito y propuestas gastronómicas regionales. En cada una se puede disfrutar lo siguiente:

Chascomús

Ubicada a poco más de dos horas de la ciudad de Buenos Aires, esta localidad resulta una alternativa clave para quienes buscan naturaleza y tranquilidad sin gastar tanto. Su principal atractivo es la extensa laguna, cuyo perímetro cuenta con amplios espacios públicos ideales para hacer paseos en bicicleta, caminatas o picnics. Además, cuenta con un casco histórico de alto valor arquitectónico y es un destino al que se puede llegar fácilmente en tren o colectivos de larga distancia.

Entre las opciones se destaca Chascomús por la posibilidad de realizar

Carlos Keen

Situado dentro del partido de Luján, Carlos Keen es un poblado histórico cuya vida transcurre alrededor de la antigua estación de ferrocarril. El predio ferroviario funciona como el centro neurálgico del lugar con ferias de artesanos y actividades culturales de acceso libre durante los fines de semana. Es una excelente opción para disfrutar del aire puro, conocer antiguos galpones reciclados y probar la gastronomía casera en un ambiente pintoresco sin realizar gastos muy grandes, ni alejarse tanto de CABA.

Uribelarrea

Perteneciente al partido de Cañuelas, este pintoresco pueblo conservado en el tiempo se posiciona como una referencia del turismo rural barato. Sus calles de tierra y su arquitectura de época ofrecen una atmósfera tranquila para recorrer a pie sin costo alguno. La propuesta gastronómica destaca por sus picadas de campo, almacenes de Ramos Generales y bodegones tradicionales que ofrecen platos abundantes para compartir a precios razonables y disfrutar de un día diferente.

San Miguel del Monte

A solo 110 kilómetros de la ciudad porteña, Monte combina historia colonial y un entorno natural privilegiado gracias a su laguna. La costanera pública permite acampar, pescar o pasar la jornada a la sombra de sus árboles sin costo de ingreso. Asimismo, la ciudad ofrece opciones variadas de hospedaje económico, como campings municipales y alquileres temporarios sencillos, convirtiéndola en una alternativa accesible tanto en transporte particular como en micro.