Parece perdido en el tiempo, pero se puede llegar en tren desde CABA: el pueblo escondido ideal para disfrutar el fin de semana de sol

A pocos kilómetros de Luján, existe una localidad bonaerense que combina historia, naturaleza, arquitectura y tradiciones argentinas en un mismo recorrido. Se trata de Jáuregui, un pueblo del mismo partido que conserva las huellas de su pasado industrial y que tiene entre sus principales atractivos una particular abadía benedictina.

Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y las alternativas para llegar en transporte público lo convierten en una opción para quienes buscan una escapada diferente, sin necesidad de viajar demasiado lejos.

Dónde queda Jáuregui y cómo llegar

Jáuregui está ubicada en el partido de Luján, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. La localidad se encuentra dentro del corredor ferroviario del Tren Sarmiento que conecta Moreno con Mercedes, siendo la estación siguiente a Luján. Al tratarse de un servicio especial, es clave organizarse bien y chequear los horarios antes del paseo.

El ferrocarril tuvo un papel fundamental en el crecimiento del pueblo. La llegada de la estación, hacia fines del siglo XIX, favoreció el desarrollo de la actividad productiva y contribuyó a consolidar el núcleo urbano. Para quienes llegan en auto, la cercanía con Luján permite combinar la visita a Jáuregui con otros atractivos turísticos de la región.

Uno de los lugares más particulares de Jáuregui es la Abadía de San Benito, un monasterio benedictino rodeado por un entorno arbolado que transmite una sensación de calma y aislamiento.

La localidad se encuentra dentro del corredor ferroviario que conecta distintos puntos del área metropolitana y puede visitarse mediante servicios de tren que llegan a la zona.

La presencia de la comunidad benedictina forma parte de la identidad de la localidad desde la década de 1970. El conjunto se destaca por su arquitectura sobria y por los espacios verdes que lo rodean, convirtiéndose en un punto de interés para quienes buscan conocer una faceta diferente del turismo bonaerense.

El recorrido por Jáuregui también permite descubrir construcciones y espacios vinculados con la historia del pueblo, especialmente aquellos relacionados con la influencia europea que marcó su desarrollo durante el siglo XX.

La Fiesta de la Comida Criolla

La tradición ocupa un lugar central en la vida de Jáuregui y tiene una de sus principales expresiones en la Fiesta de la Comida Criolla. El evento reúne a vecinos y visitantes alrededor de platos típicos, productos artesanales y preparaciones vinculadas con la gastronomía argentina. La propuesta suele complementarse con música, folklore, danzas y actividades para disfrutar en familia.

La celebración se convirtió así en otra de las razones para acercarse a la localidad y conocer su identidad desde la cocina y las costumbres populares.