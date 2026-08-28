El destino oculto de la Provincia: a orillas del Paraná, tiene playas y parrillas

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino que combina playas, río, pesca, parrillas y tranquilidad. Se trata de Lima, una localidad del partido de Zárate ubicada sobre el Paraná de las Palmas, que ofrece distintas alternativas para una escapada de un día o un fin de semana.

Su cercanía con el distrito porteño lo convierte en una opción para quienes buscan cambiar el ritmo urbano sin realizar un viaje extenso. La propuesta incluye actividades junto al agua, recorridos por sitios históricos y gastronomía tradicional.

Lima también tiene una particularidad que la diferencia de otros destinos de la provincia: en sus alrededores se encuentran las centrales nucleares Atucha I y Atucha II, vinculadas con uno de los principales complejos energéticos del país.

¿Qué hacer en Lima?

El río Paraná de las Palmas es uno de los puntos centrales de la visita. La zona costera permite caminar, descansar junto al agua, pescar y realizar actividades náuticas. Uno de los espacios vinculados con estas propuestas es el Club de Pesca Lima, que dispone de sectores para pasar el día, muelle, área de acampe, bajada para embarcaciones y alquiler de kayaks.

La pesca deportiva ocupa un lugar importante entre las actividades recreativas de la localidad. También existen sectores ribereños donde se puede disfrutar del paisaje y pasar varias horas al aire libre.

Para conocer parte de la historia del pueblo, una alternativa es recorrer el área céntrica y visitar la Plaza Mitre. Frente a este espacio se encuentra la Parroquia San Isidro Labrador, un edificio de estilo neocolonial que forma parte del patrimonio local.

La estación ferroviaria es otro sitio relacionado con el origen de Lima. Fue inaugurada en 1885, cuando el desarrollo del ferrocarril comenzó a impulsar el crecimiento de la localidad. Su nombre está relacionado con Justa Lima de Atucha, propietaria de las tierras donde posteriormente se asentó el pueblo.

La gastronomía es otro de los atractivos para una escapada. Las parrillas, restaurantes y comedores ofrecen platos tradicionales, con el asado y las empanadas entre las opciones habituales. Durante los fines de semana también pueden desarrollarse ferias y actividades al aire libre.

Los caminos rurales y las zonas ubicadas en los alrededores permiten sumar propuestas relacionadas con el paisaje de campo. Dependiendo del establecimiento y de la época del año, pueden encontrarse opciones como cabalgatas, caminatas y otras actividades recreativas.

¿Cómo llegar a Lima desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido comienza por la Autopista Buenos Aires-Rosario y continúa por la Ruta Nacional 9. A la altura de Zárate se encuentra el acceso que conduce hacia Lima.

La distancia ronda los 100 kilómetros, por lo que el viaje puede realizarse en aproximadamente una hora, aunque el tiempo final depende del punto de partida y de las condiciones del tránsito.