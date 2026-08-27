El pueblo mejor guardado de Santa Fe: con casonas de época, ideal para una escapada de fin de semana

A unos 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, Felicia se abre paso como uno de los destinos del departamento Las Colonias que mantiene buena parte de la identidad vinculada con la colonización agrícola de la provincia. Sus calles, edificios, espacios verdes y tradiciones permiten conocer una parte de la historia, lejos de los grandes centros urbanos.

Fundada en 1877 sobre tierras que pertenecían al doctor Pedro Gregorio Palacios, el proceso de formación de la colonia estuvo a cargo de Guillermo Lehmann y Enrique Senn, mientras que la comuna quedó constituida el 17 de diciembre de 1884.

Felicia conserva además huellas de la inmigración europea que caracterizó a Las Colonias. En 1889, comunidades suizas, alemanes, franceses e italianas participaron de la creación del Tiro Federal Argentino de Felicia, mientras que un año después se fundó la Sociedad Italo-Argentina de Socorros Mutuos.

Qué hacer en Felicia: iglesias, museos, espacios verdes y fiestas tradicionales

Uno de los puntos que pueden formar parte de una visita es la Parroquia Santa Felicitas, vinculada con la tradición religiosa de la localidad. Santa Felicitas es la patrona de Felicia y su festividad se celebra el 10 de julio. Las celebraciones coinciden con las actividades patrias del 9 de julio y forman parte del calendario tradicional del pueblo.

Otro lugar de interés es el Capilla de la Virgen del Milagro de Felicia, ubicada en el área de la plaza San Martín. El templo forma parte del patrimonio religioso que puede recorrerse durante una visita por el casco urbano.

Para quienes se interesan por la historia local, el Museo de motos antiguas reúne vehículos que permiten acercarse a una parte de la cultura vinculada con los antiguos medios de transporte y los encuentros de aficionados. La localidad también conserva instituciones históricas como el Tiro Federal Argentino de Felicia, fundado a fines del siglo XIX por integrantes de las comunidades inmigrantes.

La Plaza San Martín es otro de los espacios para recorrer a pie. Allí se puede conocer parte de la estructura urbana y utilizar el espacio verde como punto de partida para caminar por las calles del centro.

El calendario de actividades también ocupa un lugar importante. Entre las celebraciones destacadas aparecen la Fiesta Provincial de la Empanada, que se realiza durante el cuarto fin de semana de enero y reúne propuestas gastronómicas, peñas folclóricas y visitantes de localidades cercanas. También ganas protagonismo las Fiestas Patrias y Patronales de Santa Felicitas durante el 9 y 10 de julio.

Felicia también cuenta con un parque municipal y una laguna artificial acondicionada para actividades recreativas y deportes acuáticos. El predio dispone de sectores arbolados, juegos infantiles y senderos, por lo que constituye una alternativa para pasar parte del día al aire libre.

La gastronomía forma parte de la propuesta de la localidad, con preparaciones asociadas a la cocina tradicional de la región. Entre las opciones aparecen las empanadas criollas, los platos caseros y el asado, además de bares y comedores ubicados en el área urbana.