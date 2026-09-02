El pueblo bonaerense de menos de 200 habitantes que tiene una cervecería dentro de un vagón de subte de 1938.

En la provincia de Buenos Aires existe un rincón poco conocido, ideal para una escapada de fin de semana. Se trata de Berdier, un pequeño pueblo rural del partido de Salto donde la tranquilidad es moneda corriente y una cervecería artesanal montada dentro de un vagón de subte.

{{{htmlAmp}}}

Con menos de 200 habitantes, Berdier es el destino perfecto para quienes quieren alejarse de zonas urbanas con mucha gente. Es considerado uno de los llamados "pueblos blancos" bonaerenses, es decir, un pueblo que tras el cierre del ferrocarril sufrió de una fuerte migración y quedó desolado.

Berdier tiene un bar instalado dentro de un viejo vagón de subte. Foto: La Nación

Pero lo que más llama la atención de sus visitantes es la cervecería instalada en un vagón de subte. De esta manera, quienes lleguen al pueblo pueden disfrutar de un plan gastronómico único, con una carta que ofrece desde clásicos como la pizza, y otras especialidades de la región.

El pueblo también tiene una plaza principal, donde los vecinos se suelen juntar, especialmente cuando hay celebraciones y eventos culturales, ya que es ideal para sentarse a tomar unos mates. Asimismo, para quienes prefieren un paseo cultural, Berdier cuenta con un museo local, donde se conserva objetos históricos, y una capilla dedicada a San José.

Dónde queda Berdier y cómo llegar desde Ciudad de Buenos Aires

Berdier se encuentra dentro del partido de Salto, a unos 195 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en una opción accesible para una escapada de un día o de un fin de semana corto, sin alejarse demasiado, pero con la sensación de estar completamente desconectado.

Para llegar desde Buenos Aires en auto, se recomienda tomar la Ruta 7 hasta el empalme con la Ruta 31, antes de llegar a Tres Sargentos. Desde ahí, hay que continuar hacia la ciudad de Salto y tomar la Ruta 191 hasta el destino final. El recorrido es directo y permite disfrutar de paisajes rurales típicos de la provincia en el camino.

Berdier es una escapada ideal para quienes buscan algo distinto. Se trata de un lugar pequeño, con historia, buena comida y la calma que muchas veces falta en la ciudad, perfecto para hacer un paseo diferente en familia o incluso un viaje romántico en pareja, sin alejarse mucho de la Ciudad.