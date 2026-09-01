Tiene 80 habitantes, queda a menos de dos horas de CABA y es conocido como "el pueblo de los asados"

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un pequeño pueblo que durante los fines de semana cambia por completo su ritmo. Se trata de Tomás Jofré, una localidad rural del partido de Mercedes que encontró en la gastronomía, las tradiciones y su paisaje de campo los principales motivos para atraer a miles de visitantes.

{{{htmlAmp}}}

La postal es muy diferente a la de las grandes ciudades. Calles de tierra, viviendas bajas, árboles y antiguas construcciones forman parte del paisaje de este destino que durante los días hábiles tiene una población cercana a los 80 habitantes. Sin embargo, los sábados y domingos puede recibir hasta 7.000 personas.

El motivo principal de la visita suele estar relacionado con la comida. El pueblo reúne más de 20 establecimientos gastronómicos registrados, con propuestas que recuperan sabores tradicionales y preparaciones típicas de la cocina criolla.

Un pueblo con historia ferroviaria

Aunque actualmente es conocido principalmente por sus restaurantes, Tomás Jofré también conserva parte de su pasado ligado al ferrocarril. El nombre popular de la localidad proviene de su antigua estación, inaugurada en 1904 y denominada en homenaje a Tomás Jofré, abogado y político que había cedido los terrenos para su construcción.

La localidad también es conocida oficialmente como Jorge Born, pero con el paso del tiempo el nombre de la estación terminó imponiéndose en el uso cotidiano. El tren ya no llega hasta allí, aunque la vieja estación continúa siendo uno de los puntos que despiertan interés entre quienes recorren el pueblo y funciona como testimonio de una época en la que el ferrocarril era fundamental para conectar las pequeñas localidades bonaerenses.

Tomás Jofré se encuentra a poco más de 100 kilómetros de CABA y es una alternativa accesible para una escapada de un día.

En Tomás Jofré la experiencia turística suele comenzar alrededor de una mesa. Los restaurantes ofrecen menús abundantes y una cocina vinculada con las recetas tradicionales de campo. Entre los platos más buscados aparecen los cortes de parrilla, el lechón, el cordero, las achuras y el vacío. Antes del plato principal, las picadas de quesos y fiambres, las empanadas y el tradicional pan o galleta de campo suelen ocupar un lugar destacado.

Las pastas artesanales también son protagonistas. En varios establecimientos se preparan siguiendo recetas familiares que fueron transmitidas entre distintas generaciones y que forman parte de la identidad culinaria del pueblo. Los postres mantienen la misma impronta casera, con opciones como flan, budín de pan, queso y dulce y helados para completar almuerzos que muchas veces se convierten en una actividad de varias horas.

Qué hacer en Tomás Jofré además de comer

Si bien la gastronomía es el principal motivo por el que los turistas llegan hasta allí, el pueblo también ofrece alternativas para quienes buscan pasar el día al aire libre. Una caminata por sus calles permite conocer una localidad que todavía mantiene buena parte de su fisonomía rural. La antigua estación ferroviaria es uno de los lugares que vale la pena visitar, al igual que la plaza y sus alrededores.

El pueblo reúne más de 20 establecimientos gastronómicos registrados, con propuestas que recuperan sabores tradicionales y preparaciones típicas de la cocina criolla.

Durante los fines de semana, además, pueden encontrarse ferias de artesanos y productores con productos regionales, conservas y objetos relacionados con la vida de campo. Otra alternativa son las propuestas de día de campo que ofrecen algunos establecimientos, ideales para prolongar la visita y aprovechar los espacios verdes después del almuerzo.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Tomás Jofré se encuentra a poco más de 100 kilómetros de CABA y es una alternativa accesible para una escapada de un día. En auto, el viaje puede demandar alrededor de una hora y media, aunque el tiempo final depende de las condiciones del tránsito. Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido habitual comienza por el Acceso Oeste y continúa por la Ruta Nacional 5, en dirección a Mercedes. Luego se toma el desvío hacia Tomás Jofré, ubicado aproximadamente a la altura del kilómetro 91. Desde ese punto restan unos 8 kilómetros hasta el centro de la localidad.