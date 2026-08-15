Tiene río, historia y sabores regionales: el pueblo que queda a una hora de CABA.

A unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, una localidad del partido de Pilar conserva calles tranquilas, construcciones de principios del siglo XX y una historia marcada por el ferrocarril y la producción lechera. Es una alternativa ideal para una escapada de fin de semana sin viajar demasiado.

Cuando el ruido, el tránsito y la rutina de la Ciudad de Buenos Aires empiezan a pesar, existen destinos cercanos que permiten cambiar de paisaje en poco tiempo. Uno de ellos es Manzanares, una localidad del partido de Pilar que mantiene parte de su esencia de pueblo rural pese al crecimiento urbano de los últimos años.

Ubicada a unos 67 kilómetros de CABA, Manzanares se caracteriza por sus calles tranquilas, antiguas viviendas y un entorno donde todavía aparecen campos y espacios verdes. Su historia está estrechamente ligada al ferrocarril, la estación fue inaugurada en 1885 y funcionó como uno de los principales motores del desarrollo de la zona.

Una caminata por el centro permite descubrir algunos de los rincones que todavía conservan la identidad de Manzanares. La estación, la Capilla San Luis Gonzaga, la plaza, la Sociedad de Fomento y antiguos comercios forman parte de ese paisaje que remite a los pueblos bonaerenses de otras épocas.

Durante buena parte del siglo XX, la actividad económica estuvo vinculada con la producción lechera. Según información del Municipio de Pilar, más de veinte tambos funcionaban en la zona y el ferrocarril era utilizado para transportar diariamente la leche hacia Buenos Aires. Ese pasado todavía se percibe en la fisonomía de la localidad, que logró conservar algunas calles de tierra y casas altas de comienzos del siglo pasado.

Naturaleza para pasar el día al aire libre

El entorno natural es otro de los atractivos para quienes buscan una salida tranquila. El arroyo Las Flores atraviesa tierras de Manzanares antes de desembocar en el río Luján, en un sector rodeado principalmente por áreas rurales y de pastoreo.

La zona también puede recorrerse a un ritmo más pausado, con caminatas, bicicleta o simplemente una tarde de mate al aire libre. La cercanía con el río Luján y los espacios rurales permite alejarse por unas horas del paisaje urbano.

Para completar el paseo, dentro del partido de Pilar se encuentra además la Reserva Natural Municipal del Pilar, aunque no está ubicada en Manzanares sino en Villa Rosa. El área protegida conserva 297 hectáreas de humedales, lagunas, bañados y cañadones, donde habitan numerosas especies de aves, mamíferos, peces, anfibios y reptiles.

Manzanares, una localidad del partido de Pilar que mantiene parte de su esencia de pueblo rural.

La Capilla San Luis Gonzaga es uno de los puntos que vale la pena conocer durante una visita. Su arquitectura sencilla, con paredes blancas, techo de madera y vitrales, se integra con el paisaje rural que caracteriza a la localidad.

En una recorrida por el partido también aparece otro atractivo histórico, el Castillo Pando-Carabassa, sede de la Asociación Argentina de Polo. La construcción se vincula con la historia de una antigua estancia de la zona y conserva una arquitectura de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Actualmente, el predio está relacionado con la actividad del polo y abre sus puertas en determinadas ocasiones y eventos.

La propuesta de Manzanares se completa con restaurantes, bares, casas de té y emprendimientos gastronómicos que acompañan el perfil rural de la localidad. En los últimos años, la gastronomía se convirtió en uno de los motivos que atraen a visitantes durante los fines de semana.

El plan puede ser sencillo, llegar por la mañana, recorrer el centro histórico, conocer la estación y la capilla, disfrutar de un almuerzo y terminar la jornada con una caminata por los alrededores.

Cómo llegar a Manzanares desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en auto demanda aproximadamente una hora, aunque el tiempo puede variar según el tránsito. El acceso se realiza por Panamericana y el Ramal Pilar, continuando luego hacia la localidad. Manzanares se encuentra a unos 67 kilómetros de CABA.

También existe la posibilidad de viajar en tren San Martín. La estación Manzanares forma parte del recorrido del ramal que conecta Retiro con Dr. Cabred. Además, desde junio de 2026 funciona un servicio diferencial que incluye la parada de Manzanares y conecta la localidad con Retiro, Pilar y otras estaciones.