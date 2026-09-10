Dónde queda Villa Yacanto, el pueblo argentino de tres cascadas rodeado de bosques de ensueño

En medio de las sierras cordobesas existe un rincón poco conocido y de paisajes preciosos que se llama San Miguel de los Ríos. Se trata de una pequeña localidad ubicada en el Valle de Calamuchita, dentro de Villa Yacanto, donde el río Tabaquillo atraviesa bosques, piedras y montañas, y resulta ideal para escapadas cortas.

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El lugar está a unos 138 kilómetros de Córdoba capital y a apenas ocho kilómetros de Yacanto. Su principal atractivo es el río, pero hay un punto que concentra todas las miradas. Son las llamadas "Tres Cascadas", tres saltos de agua que se forman cuando el Tabaquillo se encajona entre piedras y termina desembocando en una pileta natural.

Río cristalino entre las sierras

El recorrido hacia San Miguel de los Ríos ya es parte del disfrute. El paisaje al acercarse al vado que atraviesa el Tabaquillo se caracteriza por los pinares y otras especies de árboles autóctonos, mientras las montañas rodean el curso del agua.

El río es uno de los grandes protagonistas por sus aguas claras y transparentes, con partes de poca profundidad y otros sectores donde se forman “ollas” entre las piedras. Punto para los que disfrutan de nadar en espacios naturales.

A pocos metros del vado y aguas arriba, aparece el acceso hacia las Tres Cascadas. El paisaje cambia a medida que el río se abre paso entre las piedras y genera los tres saltos característicos.

Una excursión que completa la experiencia

Llegar hasta las cascadas no es necesariamente sencillo. Desde el vado hay unos 500 metros, pero no existe un sendero continuo por la orilla. Por eso, el recorrido entrecruza tramos a pie con partes que de desplazamiento a través del río y entre las piedras.

Para quienes prefieren una alternativa más accesible, existe la posibilidad de ingresar por un complejo turístico privado ubicado tras el vado. Se trata de la Estancia San Miguel, que ofrece excursiones hacia las cascadas, que duran alrededor de 20 minutos y atraviesan bosques de avellanos, tilos, eucaliptos y otras especies.

San Miguel de los Ríos es también un destino pensado para quienes buscan desconectarse del ruido de las grandes ciudades. Cabe remarcar que la señal de celular es prácticamente inexistente y que la conexión a internet es limitada.

Por esos motivos es que muchas personas consideran que el principal atractivo del lugar es la posibilidad de bajar el ritmo, caminar entre las sierras y disfrutar del sonido del agua.