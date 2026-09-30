Música al aire libre a solo $2.000 en un jardín andaluz: todos los sábados de octubre en CABA. Foto: Museo Larreta

Los sábados de octubre tendrán una cita especial en el Museo de Arte Español Enrique Larreta de la Ciudad de Buenos Aires. Con entrada a solo $2.000, el Jardín Suena es un ciclo de música en vivo que tomará lugar en el jardín andalúz del museo ubicado en el barrio de Belgrano. El mismo reunirá a artistas de la escena local y regional con conciertos que recorrerán géneros y formatos, desde la canción de autor y el folk-rock hasta el flamenco, el jazz, la electrónica y la exploración sonora.

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De esta manera, quienes se acerquen van a poder disfrutar de conciertos al aire libre, con ginkgos, ombúes, camelias y orquídeas completando el paisaje. Los shows tomarán lugar todos los sábados de octubre a las 17 h en el Museo Larreta, que queda sobre Av. Juramento 2291. La actividad está incluida con la entrada al museo, que cuesta $2.000 en el caso de residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, no requiere inscripción previa y el ingreso es por orden de llegada. Además, no se suspende por lluvia.

Los sábados de octubre en el jardín del Museo Larreta habrá música al aire libre. Foto: Museo Larreta

Cómo es la programación de conciertos los sábados en Museo Larreta

Sábado 3 de octubre - Meien Williams

El cantante, compositor y multiinstrumentista Meien Williams construye una propuesta que atraviesa distintos géneros y combina sensibilidad, experimentación y una marcada identidad artística. En este show ofrecerá, junto con Eze Amster, un formato de dúo acústico e íntimo cuyos sonidos invitan a la interioridad y al disfrute en el jardín.

Sábado 10 de octubre - Alejandro Franov

El músico, compositor y multiinstrumentista Alejandro Franov presentará su proyecto Franovni en formato de piano solo, en el que desplegará su universo fantástico, armonioso y de cálidas composiciones junto a una invitada sorpresa.

Sábado 17 de octubre - Barbarita Palacios y Javier Casalla

Juntos recorrerán el repertorio de la cantante y autora, con versiones íntimas de sus álbumes Semilla y como solista; así como temas del álbum de tango de Javier Casalla, integrante de Bajofondo y violinista de importantes bandas de rock argentino. Guitarras, violín y elementos de la electrónica confluirán en un concierto que promete ser inolvidable.

Sábado 24 de octubre - Santiago Vázquez y Silvina Gómez

Un concierto íntimo de canciones, canto, música experimental e instrumental, con piano, guitarra, mbira, percusión, berimbau y acordeón. Una propuesta para viajar con los ojos cerrados a través de melodías, textos y armonías con el creador de La Bomba de Tiempo.

Sábado 31 de octubre - Rodrigo González

Rodrigo González es uno de los máximos referentes y embajadores de la guitarra flamenca en Argentina, un puente vivo entre el flamenco de España y América. En esta oportunidad, lo acompañará el percusionista Jordan Migues en cajón.