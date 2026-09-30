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Música al aire libre a solo $2.000 en un jardín andaluz: todos los sábados de octubre en CABA

Un museo de la Ciudad de Buenos Aires abrirá la puerta de su jardín andalúz los sábados de octubre para conciertos al aire libre con entrada a solo $2.000 para residentes argentinos y/o extranjeros con DNI.

30 de septiembre, 2026 | 14.40
Planes para el fin de semana

Los sábados de octubre tendrán una cita especial en el Museo de Arte Español Enrique Larreta de la Ciudad de Buenos Aires. Con entrada a solo $2.000, el Jardín Suena es un ciclo de música en vivo que tomará lugar en el jardín andalúz del museo ubicado en el barrio de Belgrano. El mismo reunirá a artistas de la escena local y regional con conciertos que recorrerán géneros y formatos, desde la canción de autor y el folk-rock hasta el flamenco, el jazz, la electrónica y la exploración sonora.

De esta manera, quienes se acerquen van a poder disfrutar de conciertos al aire libre, con ginkgos, ombúes, camelias y orquídeas completando el paisaje. Los shows tomarán lugar todos los sábados de octubre a las 17 h en el Museo Larreta, que queda sobre Av. Juramento 2291. La actividad está incluida con la entrada al museo, que cuesta $2.000 en el caso de residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, no requiere inscripción previa y el ingreso es por orden de llegada. Además, no se suspende por lluvia.

Los sábados de octubre en el jardín del Museo Larreta habrá música al aire libre. Foto: Museo Larreta

Cómo es la programación de conciertos los sábados en Museo Larreta

Sábado 3 de octubre - Meien Williams

El cantante, compositor y multiinstrumentista Meien Williams construye una propuesta que atraviesa distintos géneros y combina sensibilidad, experimentación y una marcada identidad artística. En este show ofrecerá, junto con Eze Amster, un formato de dúo acústico e íntimo cuyos sonidos invitan a la interioridad y al disfrute en el jardín.

Sábado 10 de octubre - Alejandro Franov

El músico, compositor y multiinstrumentista Alejandro Franov presentará su proyecto Franovni en formato de piano solo, en el que desplegará su universo fantástico, armonioso y de cálidas composiciones junto a una invitada sorpresa.

Sábado 17 de octubre - Barbarita Palacios y Javier Casalla

Juntos recorrerán el repertorio de la cantante y autora, con versiones íntimas de sus álbumes Semilla y como solista; así como temas del álbum de tango de Javier Casalla, integrante de Bajofondo y violinista de importantes bandas de rock argentino. Guitarras, violín y elementos de la electrónica confluirán en un concierto que promete ser inolvidable.

Sábado 24 de octubre - Santiago Vázquez y Silvina Gómez

Un concierto íntimo de canciones, canto, música experimental e instrumental, con piano, guitarra, mbira, percusión, berimbau y acordeón. Una propuesta para viajar con los ojos cerrados a través de melodías, textos y armonías con el creador de La Bomba de Tiempo.

Sábado 31 de octubre - Rodrigo González

Rodrigo González es uno de los máximos referentes y embajadores de la guitarra flamenca en Argentina, un puente vivo entre el flamenco de España y América. En esta oportunidad, lo acompañará el percusionista Jordan Migues en cajón.

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