El balneario bonaerense donde se unen el mar y el rio y forman un paisaje único

Ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires y con 47 kilómetros de playa y naturaleza, el balneario Marisol se abre paso como uno de los destinos elegidos para una escapada de fin de semana entre paisajes costeros y espacios al aire libre.

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A pocos kilómetros de Oriente, esta pequeña localidad de Coronel Dorrego se encuentra junto a la desembocadura del río Quequén Salado, en un escenario donde aparecen médanos, arboledas y caminos de tierra que conservan buena parte de su entorno natural.

La propuesta de viaje por este rincón de sólo 215 habitantes combina también descanso y actividades para distintos gustos, desde jornadas frente al mar hasta recorridos por sectores menos conocidos, con opciones vinculadas a la pesca, los deportes náuticos y el turismo de naturaleza.

¿Qué hacer en el Balneario Marisol?

Para quienes disfrutan de la pesca, Marisol ofrece alternativas tanto desde la costa como embarcado, con posibilidades de practicarla durante todo el año en los sectores de mar y río.

El Vimar es uno de los lugares que se pueden sumar al recorrido. Está ubicado sobre el Quequén Salado y cuenta con espacios para practicar deportes náuticos.

Otro punto para conocer es la desembocadura del arroyo El Gaucho, donde aparecen distintos tipos de dunas, bajos y pastizales. El área también permite observar especies de flora y fauna propias de la región.

El Mirador Panorámico propone otra forma de conocer los alrededores. Se encuentra al final de un sendero y cuenta con cartelería sobre las especies autóctonas, además de una vista abierta hacia el paisaje.

El ingreso al balneario también tiene un recorrido particular: El Sinuoso atraviesa una antigua arboleda de eucaliptos antes de llegar al pueblo. En verano, el paseo puede continuar en el Anfiteatro David Mathov, donde se realizan espectáculos musicales durante algunos fines de semana.

Para completar la estadía, aparecen propuestas como kayak, windsurf, paseos en bicicleta, cabalgatas y safaris fotográficos, ideales para quienes buscan sumar actividades al descanso.

¿Cómo llegar al Balneario Marisol desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino comienza por la Ruta Nacional 3 en dirección al sur. A la altura del kilómetro 531, hay que tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 72 y continuar hasta Oriente, la localidad más cercana al balneario.