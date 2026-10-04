Celebra la Fiesta de la Frutilla y queda a menos de una hora de CABA: la ciudad clave para pasar el día

Entre los múltiples destinos de Buenos Aires para hacer una escapada y pasar el día, hay una ciudad bonaerense que se destaca por celebrar la Fiesta Municipal de la Frutilla en octubre: General Rodríguez. Se trata de un destino que queda a solo 50 minutos de la ciudad porteña y ofrece un fin de semana lleno de actividades para disfrutar en familia.

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Así será la Fiesta de la Frutilla en General Rodríguez

El viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, desde las 12 hs, se realizará la Expo General Rodríguez y la Fiesta de la Frutilla en el Predio Estación Cultural y el Salón de Usos Múltiples del Instituto San José. La actividad principal se realizará en la sede de Avenida 25 de Mayo e Intendente Manny.

Se trata de la excusa perfecta para visitar una ciudad llena de paisajes naturales y con corredor productivo consolidado. Además de la Expo para conocer productores locales, se realizará la 5.ª edición de Fiesta Municipal de la Frutilla, que el año pasado logró reunir a más de 80 expositores y se vendieron más de 14.000 kilos de frutilla.

Si bien el cronograma completo de actividades todavía no fue confirmado, se espera que haya diferentes propuestas como:

Puestos de productores locales con frutillas frescas

Un patio gastronómico con foodtrucks para disfrutar durante el fin de semana

Expo de productores y emprendimientos locales

Artistas y shows en vivo

Además, durante el domingo se realizará una degustación y la premiación a las mejores frutillas del evento. La elección estará a cargo del INTA.

¿Cómo llegar a General Rodríguez desde CABA?

General Rodríguez queda a aproximadamente 58 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y en auto se puede llegar en menos de una hora. Las formas de viaje más recomendadas son: