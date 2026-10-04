Celebra la Fiesta de la Frutilla y queda a menos de una hora de CABA: la ciudad clave para pasar el día

Entre los múltiples destinos de Buenos Aires para hacer una escapada y pasar el día, hay una ciudad bonaerense que se destaca por celebrar la Fiesta Municipal de la Frutilla en octubre: General Rodríguez. Se trata de un destino que queda a solo 50 minutos de la ciudad porteña y ofrece un fin de semana lleno de actividades para disfrutar en familia.
Así será la Fiesta de la Frutilla en General Rodríguez
El viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, desde las 12 hs, se realizará la Expo General Rodríguez y la Fiesta de la Frutilla en el Predio Estación Cultural y el Salón de Usos Múltiples del Instituto San José. La actividad principal se realizará en la sede de Avenida 25 de Mayo e Intendente Manny.
Se trata de la excusa perfecta para visitar una ciudad llena de paisajes naturales y con corredor productivo consolidado. Además de la Expo para conocer productores locales, se realizará la 5.ª edición de Fiesta Municipal de la Frutilla, que el año pasado logró reunir a más de 80 expositores y se vendieron más de 14.000 kilos de frutilla.
Si bien el cronograma completo de actividades todavía no fue confirmado, se espera que haya diferentes propuestas como:
- Puestos de productores locales con frutillas frescas
- Un patio gastronómico con foodtrucks para disfrutar durante el fin de semana
- Expo de productores y emprendimientos locales
- Artistas y shows en vivo
Además, durante el domingo se realizará una degustación y la premiación a las mejores frutillas del evento. La elección estará a cargo del INTA.
¿Cómo llegar a General Rodríguez desde CABA?
General Rodríguez queda a aproximadamente 58 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y en auto se puede llegar en menos de una hora. Las formas de viaje más recomendadas son:
- En auto: toma aproximadamente 49 minutos, aunque depende del tráfico. La ruta más directa y rápida es tomar la Autopista Perito Moreno y continuar por el Acceso Oeste (RN7) en sentido oeste hasta llegar a destino. Tené en cuenta que esta opción incluye peajes.
- En tren: El tiempo estimado de viaje es de alrededor de 2 horas y 10 minutos. Por lo general, se combina el subte o colectivo hasta una estación de transbordo para tomar el Tren Sarmiento (Ramal Moreno) y, desde la estación Moreno, hacer combinación con el servicio que continúa hacia Mercedes, el cual para en la estación de General Rodríguez.