Parece el Caribe pero queda en Entre Ríos: el increíble pueblo fabril con playas que pocos conocen

Cerca de Colón, ofrece una alternativa para quienes buscan una escapada junto al río sin alejarse de los principales circuitos turísticos de la provincia.

A orillas del río Uruguay, existe un pequeño pueblo entrerriano que combina playas, naturaleza y una historia industrial que todavía puede reconocerse en sus calles. Se trata de Pueblo Liebig, una localidad que nació alrededor de una fábrica de extracto de carne y que actualmente conserva buena parte de aquel trazado urbano.

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Cerca de Colón, ofrece una alternativa para quienes buscan una escapada junto al río sin alejarse de los principales circuitos turísticos de la provincia. El organismo de Turismo de Entre Ríos destaca sus playas, los recorridos históricos y las actividades náuticas como parte de la propuesta.

De poco más de 2000 habitantes, Liebig también conserva construcciones vinculadas con la antigua compañía que desarrolló allí su actividad industrial y que en 2017 fue reconocido mediante el Decreto 634 como patrimonio a la protección histórica nacional.

¿Qué hacer en Pueblo Liebig, el "Caribe" de Entre Ríos?

La historia de Pueblo Liebig está relacionada con la industria de la carne. La empresa Liebig's Extract of Meat Company Limited desarrolló allí una fábrica dedicada a la elaboración de extracto de carne y productos enlatados, alrededor de la cual se organizó toda la localidad. El complejo productivo tenía conexión directa con el río Uruguay a través de sus muelles.

Uno de los lugares más representativos es el Paseo de La Manga, una calle que antiguamente funcionaba como vía para trasladar el ganado desde los campos hasta la fábrica. Su trazado también dividía los sectores donde vivían los trabajadores y el personal jerárquico de la compañía.

El recorrido por el casco histórico permite observar las antiguas viviendas obreras, los chalets destinados al personal jerárquico y distintas construcciones vinculadas con el funcionamiento de la planta industrial. La arquitectura conserva elementos de la organización original del pueblo-factoría.

Entre los puntos para visitar también aparecen la Capilla Sagrado Corazón, el monumento al Corned Beef, el museo local y el centro de interpretación. La propuesta turística incorpora además el barrio de los chalets y espacios dedicados a la historia natural y cultural de la localidad.

El vínculo con el río Uruguay constituye otra de las opciones para quienes llegan a Liebig, gracias a sus playas que permiten realizar actividades como kayak y canoa, mientras que el Club de Pescadores funciona como uno de los puntos de acceso al sector costero.

¿Cómo llegar a Pueblo Liebig desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para llegar desde Buenos Aires, una de las alternativas es tomar la Ruta Nacional 14 en dirección a Colón y continuar por la Ruta Provincial 26 hasta Pueblo Liebig.