En la costa cálida y transparente de Praia Muro Alto, cerca de Porto de Galinhas, Brasil, se vive una experiencia única: remar en kayaks transparentes mientras se observan peces de colores o hacer stand up paddle al lado de amigos que fotografían erizos y cangrejos sobre el muro coralino.

{{{htmlAmp}}}

Esta playa, reconocida por Tripadvisor como una de las mejores del mundo en 2024 y de América Latina en 2025, pertenece al municipio de Ipojuca, Pernambuco, y está ubicada a solo 9 kilómetros al norte del centro de Porto de Galinhas. El nombre Muro Alto proviene de su imponente barrera de arrecifes que se extiende a 150 metros de la orilla, con 3 kilómetros de longitud y 3 metros de altura, formando la piscina natural marina más grande de Latinoamérica.

Sin embargo, para disfrutar al máximo de este paraíso, es clave prestar atención a las mareas. La argentina Clota Diaz Ordoñez, quien junto a su novio Ezequiel Favero produce contenido sobre Porto de Galinhas desde hace más de siete años, explicó: “Para disfrutar de Muro Alto en su mejor momento, lo ideal es visitar esta playa durante la marea baja. Es cuando la gran piscina se forma con mayor claridad, el muro de arrecifes queda más visible y la franja de arena es más amplia para caminar”.

Ellos crearon el proyecto Vivo Porto para compartir su experiencia local y ayudar a viajeros a planificar su visita. Según Clota, Muro Alto ofrece un entorno de aguas calmas, tibias y poco profundas gracias a su extensa barrera coralina, ideal para quienes buscan relax o aventura.

Para quienes no se alojan en resorts all inclusive, existen opciones de day use en algunos hoteles, que permiten disfrutar de pileta, jacuzzi, estacionamiento y servicios en la playa. Además, se puede combinar esta experiencia con almuerzos en barracas de la playa, opciones más económicas que las de los establecimientos hoteleros.

Clota también destacó que la profundidad aumenta cerca del muro, haciendo que la playa sea perfecta para familias con niños que prefieren aguas sin oleaje y con menos vendedores ambulantes que en el centro de Porto de Galinhas.

Un consejo importante es evitar visitar Muro Alto después de días de lluvia, ya que el río Ipojuca, que desemboca cerca, puede cambiar el color del agua al mezclarse con agua dulce marrón, afectando la claridad de la piscina natural. “Conviene evitar ir a Muro Alto después de uno o dos días de lluvias”, señaló Clota ante Clarín.

La Playa Muro Alto queda cerca del famoso Porto de Galinhas en el Nordeste de Brasil.

Este fenómeno suele afectar solo la zona más cercana al río y no toda la piscina, y es bastante poco frecuente. Por eso, la recomendación es volver a la playa en otro momento para no perderse su esplendor, siempre consultando la tabla de mareas que ellos publican en redes sociales.

Cómo llegar a la playa brasileña que es furor

Para llegar a Muro Alto, lo más práctico es volar al Aeropuerto de Recife Guararapes, a menos de 50 kilómetros, desde donde se puede tomar transfer, taxi o alquilar un vehículo. El acceso es sencillo y asfaltado, aunque el estacionamiento es pago y muchos resorts ofrecen espacios privados con consumiciones o tarifas para usar sombrillas e instalaciones.

La zona tiene un clima caluroso durante todo el año, con temporada de lluvias entre mayo y julio y un agosto de transición. Esto también influye en la experiencia del visitante. En cuanto a actividades, Muro Alto invita a relajarse en la arena, disfrutar de paradores frente al mar o alojarse en resorts según presupuesto. Se pueden alquilar kayaks transparentes, hacer stand up paddle, snorkel, paseos en jangada o aquabike, y sesiones de fotos acuáticas y con dron.

Se recomienda llevar zapatillas de agua para protegerse del coral, que es filoso y vivo, y disfrutar también de paseos en cuatriciclo o visitar Villa Muro Alto para vivir la gastronomía local y música en vivo.

Sobre la tabla de mareas, Clota aconseja calcular una hora y media antes y después de la marea baja para aprovechar las piscinas naturales. “Si una marea dice 2 metros y la otra 0.7 m, es la más bajita de ese día... Pero para hacer snorkel, si no tenés nada de agua no está bueno tampoco”, explicó, destacando la importancia de un protector solar seguro para los corales.