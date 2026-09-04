Fue un pueblo minero, pero hoy es considerado uno de los más hermosos de Argentina: queda en San Luis

Si estás pensando destinos para nuevas escapadas, este lugar en el corazón de las sierras de San Luis es una opción muy especial para tener en cuenta. Se trata de La Carolina, un pueblito que conserva intactas sus construcciones de piedra de su antigua actividad minera.

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Está ubicada a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis y a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra al pie del cerro Tomolasta y tiene alrededor de 300 habitantes.

La propuesta de este “Pueblo Peatonal” invita justamente a bajar el ritmo. Caminar, observar las construcciones, descubrir rincones y disfrutar del silencio serrano. En invierno, las bajas temperaturas, los cielos despejados y el paisaje de montaña le aportan una postal particular, que quienes ya la conocieron recomiendan por sobre otras épocas.

Un pueblo que nació detrás del oro

La historia de La Carolina está ligada al descubrimiento de oro en la región hacia fines del siglo XVIII. La explotación de las minas impulsó la llegada de trabajadores y familias y dejó una huella que todavía puede reconocerse en el paisaje y en las construcciones de la localidad.

Actualmente, parte de ese pasado puede conocerse mediante recorridos por las antiguas zonas mineras y las propuestas vinculadas con la búsqueda artesanal del oro. La actividad dejó de ser solamente una cuestión económica para convertirse también en parte del patrimonio y de la identidad cultural del pueblo.

El casco urbano, con sus calles empedradas y viviendas revestidas con piedra, conserva buena parte de su aspecto tradicional. La mezcla entre arquitectura, historia y paisaje fue uno de los elementos que contribuyeron a que La Carolina fuera reconocida entre los Best Tourism Villages de ONU Turismo en el 2023, un reconocimiento a las localidades rurales que preservan su patrimonio y desarrollan propuestas turísticas sostenibles.

Senderos, cerros y lugares con miles de años de historia para completar la escapada

La visita no termina en el pueblo. La Carolina también funciona como punto de partida para conocer algunos de los paisajes más destacados de las sierras puntanas. Entre las alternativas está el cerro Tomolasta, atractivo para quienes disfrutan del senderismo, y el histórico Camino del Oro, que atraviesa la sierra central y conecta la localidad con San Francisco del Monte de Oro.

A pocos kilómetros también se encuentra la Gruta de Inti Huasi, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región. Allí se encontraron evidencias de antiguos habitantes del territorio y materiales que permitieron reconstruir parte de la historia humana de las sierras de San Luis.