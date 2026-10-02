Villa Logüercio, el pueblito escondido de 400 habitantes a la vera de la laguna de Lobos

El partido de Lobos guarda un pequeño rincón donde las calles de tierra, los árboles añosos y las casas de fin de semana rodean uno de los principales atractivos naturales de la zona: Villa Logüercio. Ubicado a 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y con alrededor de 400 habitantes fijos, el pueblo recibe los fines de semana a visitantes que llegan para pasar el día al aire libre, pescar o simplemente disfrutar del paisaje.
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Desde 2009 integra el programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires, manteniendo su encanto, con una costanera, una capilla, una antigua estación ferroviaria y otros lugares que forman parte de su identidad.
¿Cómo es y qué hacer en Villa Logüercio?
Villa Logüercio tiene una escala ideal para conocerla a pie, entre calles arboladas, casas de fin de semana y una costanera que permite acercarse al agua. La Plaza Dr. Vicente Logüercio y la capilla Santa Isabel son dos de los puntos que pueden visitarse durante una salida por la localidad. La laguna ocupa unas 800 hectáreas y ofrece distintas alternativas para pasar el día. La pesca del pejerrey es una de las actividades más tradicionales, mientras que quienes buscan otras opciones pueden practicar kayak, windsurf, navegación a vela o realizar paseos en embarcaciones.
Otro plan es caminar hasta el arroyo Las Garzas por el antiguo terraplén ferroviario, un trayecto entre pastizales y juncales donde se pueden observar garzas, patos y otras especies de aves. La propuesta se completa con la feria artesanal y la panadería Quimey-Quipán, donde se elaboran panes de campo, churros y picarones.
El origen de Villa Logüercio está ligado a la pesca deportiva y comenzó a tomar forma en la década de 1940. En 1942 se creó el Club de Pesca Lobos y, una década después, Aydeé Durán, sobrina y heredera del médico Vicente Logüercio, impulsó el loteo de unas 250 hectáreas entre la costa y las vías ferroviarias.
La forestación con eucaliptos, pinos, sauces y álamos acompañó aquel crecimiento y todavía caracteriza el paisaje. También quedó como testimonio de esa etapa la estación Fortín Lobos, inicialmente denominada Apeadero kilómetro 112.
¿Cómo llegar a Villa Logüercio desde la Ciudad de Buenos Aires?
Para llegar a Villa Logüercio desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas, continuar hasta Cañuelas y luego seguir por la Ruta Nacional 205 hacia Lobos.