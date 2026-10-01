Cómo las escaleras de Río de Janeiro, a solo dos horas de CABA: el destino que combina río y paz

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, San Pedro ofrece un circuito de escalinatas intervenidas con mosaicos y murales que conecta la zona alta de las barrancas con el Paseo Público Municipal, frente al río Paraná.

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El recorrido incluye la Escalera de las Flores, la Escalera de los Colores y la Escalera de los Pescadores, obras realizadas con distintas técnicas de mosaiquismo y con la participación de artistas y vecinos.

El paseo por San Pedro se completa con espacios verdes, edificios de valor histórico y distintos puntos de la costa, que permiten recorrer parte de la ciudad y acceder a las barrancas con vistas al río Paraná.

El circuito de escaleras junto al río Paraná de San Pedro que enamora

Entre las obras más reconocidas se encuentra la Escalera de las Flores, una intervención realizada por la licenciada en arte Mariana Maroli y la arquitecta María Luz Méndez que convirtió este espacio de circulación en un paseo artístico. Las escalinatas funcionan además como continuidad simbólica de la calle Mitre y desembocan en el Paseo Público Municipal.

El proyecto incorporó flores autóctonas o vinculadas con la tradición de San Pedro y contó con la participación de cientos de voluntarios que enviaron ejemplares desde distintos puntos del país. También se realizaron talleres para enseñar las técnicas utilizadas en la construcción de los mosaicos.

El recorrido está dividido en distintos sectores dedicados a especies como manzanillas, rosas, duraznillos de agua, no me olvides y campanillas. Los diseños combinan mosaicos, cerámicas, vitrofusión y venecitas, con detalles que cambian a medida que se avanza por los escalones.

La propuesta recuerda, por su uso del color y su intervención artística sobre una escalinata, a las famosas escaleras de Río de Janeiro, aunque el entorno es diferente: en San Pedro, el circuito se encuentra sobre las barrancas y ofrece vistas hacia el Paraná.

Además del paseo, la ubicación permite recorrer otros sectores de la ciudad vinculados con el río. La costanera y el Paseo Público Municipal forman parte de los espacios para caminar y disfrutar del paisaje ribereño.

¿Qué hacer en San Pedro durante una escapada de fin de semana?

El recorrido por San Pedro puede complementarse con una visita al Casco Histórico, donde se encuentra el Paseo del 900, un circuito de unas 20 manzanas que reúne más de 50 edificios históricos y antiguas viviendas de influencia española e italiana.

La ciudad también cuenta con el Museo Paleontológico y otro dedicado al piloto Osvaldo "Pato" Morresi, además de otros espacios vinculados con la historia local.

La gastronomía ocupa otro lugar dentro de la propuesta turística. San Pedro es reconocida como la Capital Nacional de la Ensaimada, una preparación de origen mallorquín que se encuentra en distintas versiones, entre ellas con dulce de leche o crema pastelera.

Para quienes buscan extender el recorrido, en las cercanías aparecen localidades como Santa Lucía y Gobernador Castro, con paisajes rurales y establecimientos vinculados con la producción frutícola, mientras que Vuelta de Obligado suma un atractivo histórico y natural a pocos kilómetros de la ciudad.