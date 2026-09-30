La Ciudad de Buenos Aires tendrá un nuevo parque: dónde estará y cómo será. Foto: GCBA

La Ciudad de Buenos Aires tendrá un nuevo parque. El Gobierno porteño comenzó la obra para transformar un predio ferroviario desaprovechado de Villa Urquiza en un espacio verde de 5.920 m², que beneficiará de manera directa a más de 50 mil vecinos y quienes visiten la ciudad.

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El nuevo parque estará ubicado entre la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B del subte, en una zona de alta circulación y conexión con distintos medios de transporte. En este sentido, la intervención alcanzará más de 9.700 m² de espacio público, considerando las obras previstas en los alrededores.

El barrio de Villa Urquiza tendrá un nuevo espacio verde en un viejo predio ferroviario. Foto: GCBA

El proyecto contempla la ampliación de veredas, nuevas conexiones peatonales, mejoras en la accesibilidad y más iluminación. Antes del inicio de los trabajos, parte del predio estaba ocupado por canchas de fútbol que funcionaban con una concesión vencida y que fueron desalojadas por la Ciudad.

Cómo será el nuevo parque en Villa Urquiza

El proyecto prioriza la incorporación de superficie verde mediante la plantación de nuevos árboles y la preservación del arbolado existente. Además, busca generar continuidad con la Plaza Casal, ubicada del otro lado de la avenida Triunvirato, para conformar un corredor verde en el barrio.

El espacio contará con sectores de encuentro destinados a actividades culturales y recreativas, nuevo mobiliario urbano y un sistema de drenaje que permitirá favorecer la absorción del agua de lluvia. También se instalarán 38 nuevas farolas peatonales para mejorar la iluminación.

Por su ubicación, el parque también tendrá un rol como conexión dentro de uno de los principales nodos de transporte de Villa Urquiza. Se crearán recorridos peatonales que lo vincularán con la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B y la estación Villa Urquiza del ferrocarril Mitre. El proyecto también contempla integrar el paso peatonal entre Triunvirato y Bucarelli.

A su vez, se conservarán estructuras del viejo predio ferroviario, que serán incorporados al diseño del nuevo espacio verde. Por último, en la esquina de Roosevelt y Triunvirato se demolerán las construcciones de hormigón existentes.

El nuevo parque toma lugar en el marco de obras de creación y renovación de espacios verdes en distintos barrios de la ciudad. Entre ellas están la nueva plaza de 2.101 m² junto al Mercado de Pulgas, en el límite entre Colegiales y Palermo, y otro espacio verde de 11.470 m² que se construirá sobre un histórico predio ferroviario de San Cristóbal.