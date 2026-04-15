El Gobierno porteño transformará un predio ferroviario tomado en Villa Urquiza en un nuevo parque de 6.000 metros cuadrados.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con un nuevo proyecto de urbanización en el barrio de Villa Urquiza, donde se construirá un parque de casi 6.000 metros cuadrados sobre un antiguo predio ferroviario. La iniciativa busca ampliar la superficie verde en una zona de alta circulación y beneficiará, según estimaciones oficiales, a cerca de 50.000 vecinos.

Hasta hace pocas semanas, el predio estaba ocupado por canchas de fútbol que funcionaban bajo una concesión ya vencida. Con esta intervención, el área pasará a ser un espacio público abierto, en un punto clave del barrio por su cercanía con distintos medios de transporte.

El Gobierno de la Ciudad creará un nuevo parque en Villa Urquiza.

Desde el Ejecutivo porteño explicaron que la iniciativa busca acercar áreas verdes a los barrios con mayor tránsito. En este sentido, el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, sostuvo: "Queremos que cada vez más vecinos tengan espacios verdes cerca de sus casas. Este nuevo parque en Villa Urquiza nos permite recuperar un predio hoy desaprovechado y transformarlo en un lugar con más verde para disfrutar del espacio público al aire libre",

Cómo será la nueva obra del Gobierno de la Ciudad en Villa Urquiza

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron que la obra no se limitará únicamente a la creación del parque, sino que también se abarcarán más de 9.700 metros cuadrados con mejoras urbanas que incluyen veredas más amplias, nueva iluminación y una circulación peatonal más accesible.

El espacio se ubicará entre las avenidas Triunvirato y Roosevelt, junto a las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. El diseño apunta a reforzar la presencia de vegetación, combinando la plantación de nuevos ejemplares con la preservación del arbolado existente. Además, se proyecta su integración con la Plaza Casal para generar una continuidad verde dentro del barrio.

Como parte de la obra, se retirarán estructuras de hormigón en desuso y se incorporarán luminarias peatonales para mejorar la seguridad durante la noche. También habrá sectores de descanso, equipamiento urbano renovado, espacios para actividades culturales y áreas destinadas al ejercicio físico.

Otro de los ejes del proyecto es la conectividad, por lo que el parque contará con accesos directos desde la estación Juan Manuel de Rosas y la estación Villa Urquiza del ferrocarril Mitre, lo que facilitará su uso tanto para residentes como para quienes circulan diariamente por la zona. Por último, se conservarán estructuras de la antigua fachada ferroviaria, integrándolas al nuevo diseño.