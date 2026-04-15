Ingresos Brutos: 140.000 trabajadores no pagarán el impuesto en CABA

La Ciudad de Buenos Aires avanzó con una reducción significativa en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para trabajadores independientes inscriptos en el Régimen Simplificado. La medida, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y aprobada por la Legislatura porteña, comenzó a implementarse a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y alcanza a más de 140 mil contribuyentes.

Según la comunicación oficial, “en la mayoría de las categorías se eliminó el impuesto”, lo que representa un cambio en la estructura de uno de los tributos más relevantes para la recaudación local. El beneficio está dirigido principalmente a prestadores de servicios que trabajan por cuenta propia, como peluqueros, técnicos, entrenadores personales o fotógrafos.

Desde el Gobierno porteño plantean la medida como un incentivo a la actividad independiente. En esa línea, el propio Macri sostuvo: “Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad”. Y agregó: “Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio”.

La aplicación concreta del beneficio muestra una segmentación que relativiza su impacto general. Actualmente, “35 mil vecinos no profesionales ya no pagan Ingresos Brutos en la Ciudad”, mientras que otros contribuyentes acceden a reducciones parciales. En total, “hoy 47 mil porteños ya cuentan con el beneficio”, de los cuales una parte significativa recibe bonificaciones del 75%.

El universo potencial, de acuerdo con la normativa, supera los 140 mil contribuyentes, pero una porción importante todavía no accede al beneficio por cuestiones administrativas. En ese sentido, el texto señala que “para que el universo restante de 93 mil contribuyentes pueda acceder al beneficio, antes deberán regularizar su situación tributaria”.

Cómo funciona

El esquema de bonificaciones se organiza según la categoría del Régimen Simplificado. La norma establece que “categorías A, B y C reciben una bonificación del 100%, es decir que ya no pagan el impuesto”, mientras que “categorías D a H tienen una bonificación del 75%”.

El beneficio se aplica de manera automática, sin necesidad de inscripción adicional. Según se comunicó oficialmente, “no hace falta hacer ningún trámite: el descuento se aplica de forma automática, siempre que la actividad sea la prestación de servicios y el contribuyente no registre deuda en el impuesto”.

Este último punto introduce una condición clave: quienes tengan deudas con el fisco local quedan excluidos hasta regularizar su situación. Para ello, la Ciudad habilitó una moratoria vigente hasta fines de abril, que permite cancelar obligaciones atrasadas con facilidades de pago. Además, el esquema está limitado al universo de trabajadores independientes bajo el régimen simplificado, lo que deja afuera a otros contribuyentes y sectores económicos que continúan alcanzados por la carga plena del impuesto.

El gobierno porteño destaca que la medida se inscribe en un paquete más amplio de políticas fiscales orientadas a simplificar la relación entre contribuyentes y administración tributaria. Entre ellas, se destacan mecanismos de devolución de saldos a favor, compensación de impuestos y la unificación del régimen local con el monotributo nacional.