El campo de flores que parece salido de un cuento: queda en Buenos Aires y es ideal para conocer en primavera.

Hay un campo de flores que queda en Buenos Aires y que es perfecto para visitar en primavera. Sus flores florecen únicamente durante los meses de octubre y noviembre, por lo que esta es la época perfecta para conocerlo si estabas pensando en descubrir pueblos ocultos durante esta temporada.

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"¿Sabías que no hace falta viajar hasta el sur de Argentina para vivir la experiencia de ver un campo lleno de flores? En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que todavía muchos no descubrieron, en donde en cada primavera florecen miles de peonías en distintos colores. La floración se da entre octubre y noviembre", relata la cuenta Atelier Viajero, que comparte diferentes rincones turísticos del país.

Se trata del Vivero de Peonías Órsola, ubicado en San Agustín, Provincia de Buenos Aires. Está a 25 kilómetros de Balcarce, a 100 km de Mar del Plata y a unos 440 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "En este lugar podés comprar peonías frescas, plantas o bulbos según la época. Fue fundado por una familia de origen italiano hace casi 20 años. Su producción se vende en el mercado de Buenos Aires y muchas flores se usan en flores y ramos para eventos", agrega.

Vivero de Peonías Órsola: por qué estas flores solo florecen en octubre y noviembre

En Argentina, la cosecha de estas flores suele concentrarse entre octubre y fines de noviembre, por lo que la primavera se convierte en el momento indicado para acercarse a San Agustín y encontrarlas en plena floración. La peonía es una flor especialmente buscada por su aspecto voluminoso y la gran cantidad de pétalos que tiene. Una vez abierta puede alcanzar unos 15 centímetros de diámetro y sus tallos pueden llegar a medir hasta un metro. Además, es una flor de temporada muy corta, algo que explica buena parte de su atractivo.

En San Agustín, la producción de peonías tiene una historia de varios años. La familia Scarpato comenzó a cultivarlas en la zona en 2006 y llegó a contar con alrededor de 20.000 plantas y parte de la producción se comercializa en Buenos Aires, donde estas flores son utilizadas especialmente para arreglos y ramos.

Por qué visitar San Agustín

La visita al vivero también puede combinarse con un recorrido por San Agustín, una pequeña localidad del partido de Balcarce rodeada de paisajes rurales. Durante la primavera, la zona suele sumar propuestas vinculadas al turismo de naturaleza y a la producción local. La Municipalidad de Balcarce organizó en años anteriores diferentes ediciones del Paseo de las Peonías en San Agustín, con visitas a plantaciones y actividades durante noviembre.

La experiencia puede formar parte de una escapada de día completo: además de acercarse a los campos de flores, quienes visiten San Agustín pueden recorrer sus caminos rurales y conocer otros emprendimientos de producción local. La localidad también forma parte de los circuitos de turismo rural del partido de Balcarce.

Cuánto dura la temporada de peonías

Uno de los motivos por los que esta escapada resulta especialmente atractiva en primavera es que no se puede disfrutar del paisaje durante todo el año. La floración de las peonías es breve y en Argentina se concentra principalmente entre octubre y noviembre. Antes de viajar, conviene consultar con el vivero o con los organizadores locales para confirmar fechas de floración, horarios de visita y disponibilidad de venta, ya que se trata de una actividad condicionada por la temporada.