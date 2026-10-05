La tendencia de los 60 que vuelve para esta primavera-verano 2027: el accesorio que deberías tener

Con los días de sol y calor, vuelve una tendencia que marcó los años 60 y 70: los lentes de sol con cristales de colores. Se trata de un ítem asociado a la cultura pop y el espíritu libre de esa época que regresa y se impone como la estrella de la temporada primavera-verano 2027.

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Por qué los lentes con cristales de colores son tendencia esta temporada

La inspiración retro atraviesa gran parte de las propuestas para el verano y, además de los pañuelos en la cabeza y los flecos, ganan protagonismo los lentes con cristales de colores, aunque en tonos más desaturados y variados, lo que les da una personalidad marcada sin caer en el exceso. Es decir, se trata de una reversión de los icónicos lentes que se utilizaban los años 60 y 70, ya que son más fáciles de combinar.

Se trata de una tendencia de los años 60 y 70 que vuelve a ser clave en esta temporada (Foto:Pinterest)

Entre los diferentes estilos y formatos, los que más se destacan son:

Marcos ovalados de acetato: típicos de los 60s como un símbolo de elegancia y feminidad.

típicos de los 60s como un símbolo de elegancia y feminidad. Diseños de gran tamaño : los modelos XL, en línea con el maximalismo, predominan en la temporada de calor.

: los modelos XL, en línea con el maximalismo, predominan en la temporada de calor. Monturas rectangulares: se trata de un estilo geométrico que recupera colores como el rosa, el azul o el verde y aporta un toque más divertido a los looks.

¿Cómo llevar los lentes con cristales de colores?

Para quienes prefieren una apuesta más relajada y tranquila, los cristales degradados suaves en marrón o gris siguen siendo una opción versátil. Mientras que los tonos pastel o más vibrantes suman un aire de tendencia y pueden ser protagonistas del look.

En caso de adquirir unos, si son llamativos, pueden llegar a quedar muy atados a la moda pasajera. La clave está en elegir un color que dialogue con el resto de tu ropero, para que acompañe tu rutina diaria más urbana como las escapadas de fin de semana.

Si tenés que comprar unos, la clave es elegir un color que combine con el resto de tu ropa (Foto:Pinterest)

Además de la estética, es necesario recordar que se trata de un elemento de protección. Los especialistas destacan la importancia de comprar lentes con filtros adecuados que garanticen resguardo frente a la radiación solar. Por eso, si bien es un accesorio que se perfila como la estrella de la temporada, siempre hay que verificar que los cristales cuenten con filtro UV. Es tan importante como el diseño.