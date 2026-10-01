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Es tendencia en la temporada primavera-verano 2027: la prenda que será furor durante las fiestas de fin de año

Se trata de una prenda versátil que puede usarse para el día y la noche. Cómo combinarla correctamente y porqué será el comodín clave para las fiestas de fin de año.

01 de octubre, 2026 | 20.47
outfit pollera de lentejuelas.

Con la llegada de la temporada de primavera-verano 2027, regresa una prenda llamativa: las polleras de lentejuelas de colores vibrantes. Se trata de una tendencia que llega para la noche, pero también el día, y que será el comodín para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

De la noche al día: por qué las polleras de lentejuelas serán tendencia

Durante años, el brillo quedó reservado para las celebraciones y las noches de gala, pero en la temporada primavera-verano la tendencia será otra: las minis de lentejuelas se instalan en el street style, ya sean combinadas con camisetas, sandalias y accesorios simples para un tono más relajado, como con botas o zapatos de taco para un look más extravagante. Sin embargo, la mezcla entre las polleras llamativas y prendas más cómodas es la verdadera estrella de la temporada.

Las polleras de lentejuelas se pueden usar de manera relajada combinadas con prendas básicas (Foto: Pinterest)

Si bien la gran clave son las minifaldas, a la tendencia se suma la versión midi, larga y hasta las polleras con silueta de sirena. La clave, de todas formas, está en el brillo con propuestas discretas y verdaderamente extravagantes.

Cómo combinar las polleras de lentejuelas

El secreto para que el brillo no resulte excesivo es tratar la pollera como una prenda más del placard y correrla del protagonismo. Así, cuanto más simple, estará en mayor tendencia:

  • Con básicos: las minis de lentejuelas se llevan muy bien con remeras de algodón lisas, camisas oversize o tops simples. El contraste entre lo brillante y lo relajado logra el equilibrio justo para estar en tendencia.
  • Con calzado cómodo: desde ojotas, zapatillas, bailarinas o sandalias, la idea no es la sofisticación extrema, sino la naturalidad.
  • Plateada para las fiestas: una mini plateada con blazer es una de las opciones más versátiles para brindis y cenas.
  • Midi para quienes buscan más cobertura: con camisa o un body elegante, funciona para la fiesta de la oficina.

Las polleras de lentejuelas tienen la versatilidad para usarlas de noche y de día (Foto: Pinterest)

Una prenda para estrenar en las fiestas y usar todo el año

La buena noticia es que no hace falta guardar la prenda después del 31 de diciembre. Las polleras de lentejuelas de colores vibrantes se adaptan a cualquier momento del día y la tendencia seguirá evolucionando en los próximos meses. Ya que la temporada pone en el centro los excesos permitidos y las minis de lentejuelas son una gran muestra de eso.

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