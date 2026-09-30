No son los pantalones capri: la prenda que será tendencia esta temporada primavera-verano 2027

La llegada de la temporada primavera-verano 2027 está marcada por los vestidos midi y el regreso de los capris, pero hay otra prenda que gana terreno entre las tendencias: la bermuda sastrera. Se trata de un ítem que dominó el verano europeo y se prepara para desembarcar en Argentina.

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Primavera-verano 2027: por qué las bermudas sastreras serán tendencia

Las bermudas sastreras serán una de las estrellas de la temporada, ya que pueden combinar la comodidad y la sofisticación. La gran ventaja es que sirven para distintos códigos de vestimenta y momentos del día. Además, ya no se piensan solo para primavera o verano: son un tipo de bermuda que se usa todo el año.

Las bermudas sastreras logran combinar elegancia y comodidad

Entre las estrellas de la temporada, se destacan los modelos con botón y cierre frontal, especialmente los que tienen pinzas, porque aportan fluidez y permiten jugar con siluetas amplias que combinan frescura con un toque formal. En cuanto a las telas, el lino es el gran protagonista del verano: los trajes holgados se refrescan con bermudas y confección en lino, que ayuda a la transpiración.

Firmas como Dior, Valentino y Loewe ya mostraron las bermudas sastreras en sus desfiles, impulsadas por el auge del estilo utility en el street style. Sin embargo, no será el único ítem del estilo sastrero, ya que es una tendencia del 2027 en la que se apuesta por telas fluidas y cortes cómodos. Durante la temporada primavera-verano aparece en versiones livianas de sastrería como bermudas sastreras, chalecos sin mangas y blazers de lino. Es una forma de verse arreglada sin recurrir a prendas pesadas.

Cómo combinar las bermudas sastreras en diferentes looks

Las bermudas tienen una versatilidad que las hace útiles para momentos relajados como más formales:

Con blazer, en formato traje: el conjunto de bermuda con americana es cada vez más común en el street style y funciona como alternativa para ir a la oficina en verano.

el conjunto de bermuda con americana es cada vez más común en el street style y funciona como alternativa para ir a la oficina en verano. Con camisa de lino o remera básica: para un look relajado de todos los días.

para un look relajado de todos los días. Con chaleco sin mangas: otra de las piezas que marcan la sastrería liviana de la temporada.

otra de las piezas que marcan la sastrería liviana de la temporada. Con calzado: las bailarinas son una de las respuestas más elegidas para combinarlas. También funcionan sandalias, alpargatas o zapatillas minimalistas.