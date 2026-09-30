Las zapatillas que serán tendencia en la primavera-verano 2027 para mujeres mayores de 40

El modelo combina la comodidad de una zapatilla con la estética urbana de un botín.

Un nuevo modelo de Skechers empieza a destacarse entre las propuestas de calzado que podrían marcar tendencia en 2027. Se trata de las GO WALK Arch Fit 2.0 Boot, desarrolladas junto a Martha Stewart, que combinan la apariencia de un botín corto con elementos propios de las zapatillas urbanas.

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El diseño busca resolver una necesidad cada vez más presente en la moda cotidiana: contar con un calzado cómodo que también pueda adaptarse a diferentes estilos. Por eso, esta propuesta puede usarse con prendas informales, conjuntos más elegantes e incluso vestidos o faldas.

Cómo son las zapatillas Skechers que anticipan una tendencia para 2027

Las GO WALK Arch Fit 2.0 Boot tienen una silueta particular, ubicada entre una zapatilla y un botín. Cuentan con una caña de altura media, no tienen cordones y presentan un taco de 3,2 centímetros. Su exterior está confeccionado en ante auténtico.

A diferencia de otros modelos deportivos, este calzado incorpora una hebilla lateral acompañada por detalles metálicos y tachuelas. Estos elementos modifican la apariencia tradicional de una zapatilla y le dan una estética urbana que permite incorporarla a outfits que no necesariamente tienen un perfil deportivo.

El modelo forma parte de la colaboración entre Skechers y Martha Stewart. La propuesta combina el estilo asociado a la diseñadora y empresaria estadounidense con recursos tecnológicos desarrollados por la marca para priorizar el confort al caminar.

El detalle que apunta al confort

Uno de los componentes centrales del modelo es la plantilla Arch Fit, que puede retirarse y está diseñada para ofrecer soporte en el arco del pie. A esto se suma la tecnología Comfort Pillars, incorporada para favorecer el apoyo durante las pisadas.

La suela, por su parte, es flexible y cuenta con tracción para superficies secas y mojadas. De esta manera, el calzado mantiene características vinculadas con las zapatillas cómodas, aunque su diseño exterior se acerca más al de un botín.

Con qué prendas se pueden usar

Una de las alternativas más sencillas consiste en llevarlas con jeans rectos o de pierna ancha, una remera básica y un saco o campera. La combinación permite aprovechar el contraste entre la textura del ante y la del denim, mientras que los detalles metálicos aportan un toque diferente.

Para ocasiones que requieren una apariencia más arreglada, también pueden acompañar un pantalón sastrero y una prenda superior lisa. El taco bajo mantiene una silueta discreta y permite conservar la estética urbana sin recurrir a un calzado de taco alto.

Podés llevarlas con jeans, sastrería, vestidos o faldas según la ocasión.

Los vestidos y las faldas son otra posibilidad. En este caso, el contraste entre una prenda más delicada y un calzado de inspiración casual puede generar una combinación diferente. Los tonos negro y castaño son, además, opciones fáciles de incorporar a distintos colores.

Cuánto cuestan las Skechers GO WALK Arch Fit 2.0 Boot

El precio oficial de las Skechers x Martha Stewart GO WALK Arch Fit 2.0 Boot es de 110 euros en la tienda española de la marca. Por el momento, el modelo específico de esta colaboración no figura en la tienda oficial argentina de Skechers.

En Argentina sí pueden encontrarse otros diseños de la familia GO WALK Arch Fit 2.0. Entre ellos está el modelo Delara, ofrecido por Next Argentina a $168.300, aunque se trata de una versión diferente a la desarrollada junto a Martha Stewart.

La tienda oficial argentina de Skechers, además, cuenta con modelos para mujer desde aproximadamente $87.999, mientras que algunos diseños alcanzan los $239.999. Los precios corresponden a otros productos de la marca y no al modelo específico que anticipa esta tendencia para 2027.