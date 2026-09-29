El encaje está viviendo un momento de transformación dentro del mundo de la moda en 2026. Lejos de quedar relegada a vestidos de fiesta o prendas interiores, esta textura se impone en múltiples versiones que se adaptan perfectamente a los looks de día y la calle.

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Una de las formas más simples para llevar el encaje durante la jornada es combinarlo con prendas básicas y relajadas. Por ejemplo, una camisa de encaje con un jean puede ser el combo ideal para una salida por la tarde. También, una pollera midi con encaje puede equilibrarse con calzado cómodo y prendas sencillas, logrando un estilo fresco y actual.

¿Cómo usar camisas de encaje en outfits de día y looks urbanos?

Las camisas de encaje, en particular, reflejan este cambio de paradigma. Se ven desde modelos con encaje floral y mangas largas que imitan la estructura de una camisa tradicional hasta opciones más cercanas a la estética lencera, con tirantes finos y detalles delicados en el escote. Esta variedad facilita que la tendencia se incorpore sin modificar radicalmente el estilo personal.

Transparencias, guipur y pierna ancha: el pantalón de encaje gana terreno

En el terreno de los pantalones, la apuesta es más audaz. Los diseños en encaje guipur, con transparencias, aparecen como una propuesta para la noche, sumando sensualidad y sofisticación. Sin embargo, también hay versiones más livianas, hechas en algodón, que resultan ideales para los días calurosos y estilos más informales.

Vogue y grandes casas como Saint Laurent han presentado pantalones de encaje que destacan por su pierna ancha y combinaciones con tejidos suaves, pensados para eventos especiales o salidas nocturnas.

Midi, lenceros y combinados: los vestidos de encaje que dominan la temporada

El vestido sigue siendo la pieza emblemática para lucir encaje. En 2026, la variedad de cortes es amplia: vestidos midi, cortos, largos y con inspiración lencera conviven en las colecciones. Además, se observan modelos que combinan encaje guipur con otros materiales, aportando texturas y volúmenes diversos.

Los vestidos midi, por ejemplo, son fáciles de adaptar a distintas ocasiones. Un diseño sencillo con forro puede funcionar para un almuerzo casual, una salida o incluso una jornada laboral, dependiendo de cómo se complemente con accesorios y calzado.

Las camisas de encaje con jean son ideales para la tarde.

¿Cómo combinar prendas de encaje con transparencias para la noche?

Por la noche, el encaje muestra su faceta más sensual. Las transparencias, los corsets y los escotes destacan, dando lugar a looks más osados y sofisticados. Diseñadores como Valentino y Dolce & Gabbana han explorado esta vertiente, combinando romanticismo y sensualidad en sus colecciones.

Una de las tonalidades que más se destaca esta temporada es el blanco y sus variantes off white. Estos colores realzan el aspecto romántico del encaje y encajan perfectamente con la estética primaveral y estival, sumando frescura y luminosidad a los outfits.

Medias, leggings y capas: los complementos que transforman el look

Además, la tendencia del encaje no se limita a prendas tradicionales. Las medias de encaje, por ejemplo, se posicionan como un complemento ideal para vestidos cortos, faldas o shorts, agregando textura y detalle. Incluso se han visto leggings en este material, acercando el encaje a un estilo urbano y contemporáneo.

Para quienes quieran sumarse a esta moda, la clave está en buscar contrastes dentro del conjunto. Una camisa delicada puede combinarse con denim para lograr un equilibrio, mientras que una falda de encaje se puede acompañar con prendas de líneas simples para evitar recargar el outfit. El calzado y los accesorios también juegan un rol fundamental para cambiar el registro de un vestido de encaje.

Los pantalones de encaje guipur con transparencias son para la noche.

Se recomienda optar por tonos claros como blanco, beige y otros colores suaves para el día, conectando naturalmente con la primavera. Para la noche, el negro y las transparencias llevan la tendencia hacia un estilo más elegante y sofisticado.