Es tendencia entre las mujeres más 50: el calzado para el cambio de estación que es furor en septiembre

Si bien llegó la primavera, todavía no llegó el calor sofocante y hay un calzado que se impone entre las mujeres mayores de 50 años impulsado por Martha Stewart: las zapatillas Skechers. La empresaria lanzó su propia colección de calzado cómodo y reveló cuál es el mejor diseño de la cápsula que ya se impone en todo el mundo.

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Así son las zapatillas de Martha Stewart que son tendencia

La magnate de 84 años reveló que uno de sus modelos favoritos dentro de su propia colección de Skechers es la Skecher Cozy Fit Contour Foam – Sweet Serenity, ideal para las mujeres que suelen caminar mucho y hacer diferentes actividades, ya que es un calzado que cuenta con diseño slip-in, una tecnología de deslizamiento sin manos que permite ponérsela y sacársela sin manos, es decir, sin tener que agacharse a atarse los cordones.

Las zapatillas tienen colores neutros y se caracterizan por su comodidad

Además, el modelo cuenta con una plantilla acolchada de espuma con memoria que mantiene el pie en su lugar de forma segura. “Es la primera vez que hacemos una zapatilla Skechers con un aspecto realmente deportivo para mujeres. Son slip-ins y son fantásticas”, afirmó Stewart tras usarlas. En ese sentido, la empresaria destacó que es “un zapato bien hecho y muy, muy cómodo; es realmente estupendo".

Las zapatillas de esta marca y otras similares son de las más elegidas para estar cómoda en diferentes momentos o actividades del día, sin ponerse realmente zapatillas deportivas y sumar más estilo a un look durante la temporada primavera-verano 2026.

Cómo combinar las zapatillas furor de Martha Stewart en diferentes looks

En concreto, el modelo cuenta con colores neutros, al combinar tonos grises y blancos, ideales para el otoño de Europa y para la primavera de Latinoamérica. Además, se vuelve una alternativa que suma comodidad a los looks sin perder elegancia ni sofisticación.

Su diseño simple, pero lujoso, hace que sea muy fácil combinar con cualquier estilo para el cambio de estación. Se pueden usar con jeans y prendas superiores en colores básicos, desde blanco, negro, rojo y chocolate, hasta con prendas más jugadas y con estampados llamativos.