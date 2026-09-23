4 cortes de pelo para mujeres +60, ideales para la primavera: "Aportan textura sin perder densidad"

Con la llegada de la primavera, muchas mujeres buscan renovar el look y apostar por un corte de pelo que aporte movimiento y frescura sin necesidad de modificar demasiado el largo. En el caso de las de más de 60 años, elegir una forma que respete la densidad del cabello y se adapte a su textura puede ayudar a conseguir un pelo con más cuerpo y movimiento.

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La estilista Noelia Jiménez, propietaria del salón que lleva su nombre en Madrid, explica en CLARA que actualmente predominan los cortes de media melena que buscan “aportar textura sin perder densidad”, además de apostar por el movimiento natural, las líneas suaves y las capas estratégicas. Dentro de todas estas alternativas, hay algunos diseños que resultan muy versátiles e ideales para quienes buscan un cambio esta primavera sin recurrir a cambios drásticos.

4 cortes primaverales para las +60, perfectos para la primavera

1. Clavicut desfilado

El clavicut es uno de los cortes de media melena más versátiles. Su principal característica es que el largo llega aproximadamente hasta la zona de las clavículas, lo que permite mantener una buena cantidad de cabello sin que la melena resulte demasiado pesada. En su versión desfilada, incluye capas largas que aportan movimiento y ayudan a distribuir el volumen. Funciona muy bien en pelos que buscan más dinamismo sin perder densidad en las puntas.

Cortes de cabello para mujeres +60, ideales para esta primavera.

2. Long bob con capas invisibles

El long bob es otra de las opciones que puede adaptarse fácilmente a diferentes edades y tipos de cabello. En este caso, las capas invisibles permiten generar movimiento sin que el pelo pierda su aspecto compacto. La clave está en trabajar las capas de manera estratégica para distribuir el volumen sin restar densidad a las puntas. El resultado es una melena que se apoya sobre los hombros y mantiene una caída natural. Además, puede llevarse con raya al medio o hacia un costado, dependiendo de la forma del rostro y del efecto que se quiera conseguir.

Cortes de cabello para mujeres +60, ideales para esta primavera.

3. Bob escalado

Para quienes prefieren una opción algo más corta, el bob escalado aporta una apariencia dinámica y desenfadada. Se trata de un corte que llega aproximadamente hasta el mentón y combina un trabajo de desfilado con capas cortas y sutiles. Esta estructura permite repartir el volumen y generar una textura más ligera, evitando que la melena quede totalmente rígida. El resultado es un corte con movimiento que puede favorecer mucho a las que buscan darle cuerpo visual al pelo.

Cortes de cabello para mujeres +60, ideales para esta primavera.

4. Media melena con capas y movimiento

Otra alternativa consiste en llevar una media melena a la altura de los hombros con capas alrededor del rostro. Este tipo de corte permite mantener un largo cómodo mientras incorpora diferentes niveles que generan movimiento. Las capas pueden concentrarse especialmente en el contorno facial y en las puntas para crear una estructura más fluida, y si además se trabaja el volumen desde la raíz, el resultado puede ser una melena con más cuerpo y una apariencia dinámica.