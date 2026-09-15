3 ideas de peinados con moños bajos para esta primavera: elegantes, sofisticados y fáciles de hacer

Los moños bajos vuelven a convertirse esta primavera en uno de los peinados recogidos más elegantes y versátiles. A la altura de la nuca, despejan el rostro, estilizan el cuello y permiten conseguir un resultado sofisticado sin necesidad de recurrir a peinados demasiado elaborados.

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Además, se adaptan prácticamente a cualquier estilo. Se pueden llevar perfectamente peinados para conseguir un acabado más clásico o apostar por una versión un poco más despeinada, con textura y algunos mechones sueltos para un resultado más relajado. También permiten incorporar trenzas, ondas, horquillas o flores, especialmente cuando se busca un look de invitada.

"Está claro que el moño bajo es el rey; admite todos los estilos, es adaptable a todo y es por ello que nunca pasa de moda", confirma la peluquera Alexandra C. Esta primavera, tres versiones destacan especialmente por su capacidad para combinar elegancia, sofisticación y facilidad.

3 peinados moño elegantes para esta primavera 2026

1. Moño bajo romántico

Es la alternativa perfecta para quienes buscan un recogido elegante pero sin un acabado demasiado rígido. Se lleva a la altura de la nuca y presenta una textura ligeramente relajada que aporta movimiento al cabello. Para conseguirlo, los mechones laterales y superiores se pueden retorcer y cruzar antes de recogerlos sobre el moño principal. Algunos mechones sueltos alrededor del rostro ayudan a conseguir ese aire romántico y natural. Es especialmente favorecedor en cabellos con mechas, ya que los diferentes tonos permiten apreciar mejor la textura y el movimiento del recogido.

Peinado moño para usar esta primavera 2026.

2. Moño bajo tipo nudo

Más pulido y minimalista, el moño bajo tipo nudo es una opción ideal para quienes prefieren los recogidos impecables. El cabello se peina hacia atrás y se recoge en la nuca, donde los mechones se cruzan y se colocan cuidadosamente para crear una especie de nudo central. El resultado es limpio, brillante y sofisticado, sin necesidad de añadir demasiados accesorios. Además, al dejar el rostro completamente despejado, funciona especialmente bien con vestidos de escote cerrado, cuellos altos o diseños que tienen detalles en la espalda.

Peinado moño para usar esta primavera 2026.

3. Moño bajo trenzado

Para darle un toque diferente al clásico recogido, el moño bajo también puede construirse a partir de una trenza. El cabello se recoge en la nuca y se trenza antes de enrollarlo sobre sí mismo para formar el moño. El resultado mantiene la elegancia de un recogido tradicional, pero incorpora textura y un detalle visual que lo hace más especial. Es una buena opción tanto para bodas como para otros eventos de primavera y combina especialmente bien con vestidos que tienen detalles en la parte posterior. Además, no necesita demasiados adornos ya que la propia trenza aporta el efecto decorativo suficiente para conseguir un peinado sofisticado y diferente.