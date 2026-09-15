Varios peluqueros coinciden: "Este corte tiene la capacidad de rejuvenecer sin parecer que ese es el objetivo".

El boyfriend bob se convirtió en uno de los cortes de pelo protagonistas de 2026, ideal para mujeres de 50 años en adelante. Este corte, inspirado en los años 90, combina una longitud intermedia, movimiento natural y capas muy sutiles que aportan volumen sin necesidad de un peinado demasiado elaborado. Hay un motivo por el que los peluqueros lo señalan especialmente para mujeres de más de 50, que es su capacidad para rejuvenecer las facciones sin que el resultado parezca artificial.

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La peluquera Viktoria Petrova, fundadora del Método Molecular, resume en CLARA una de las principales virtudes de este corte: “Lo que más me gusta de este corte es que tiene la capacidad de rejuvenecer sin parecer que ese es el objetivo. Por eso le queda tan bien, porque apuesta por el equilibrio”.

Corte de cabello para las +50, en tendencia para este 2026.

Así es el boyfriend bob que triunfa en 2026

A diferencia del bob clásico, el boyfriend bob no busca una estructura perfectamente geométrica. “A diferencia del bob clásico, no busca una línea excesivamente pulida o geométrica, sino un acabado más suave, relajado y con movimiento”, explica Petrova. Los estilistas de Druni lo definen como “un corte con caída natural, puntas con movimiento y una longitud que despeja el rostro sin perder elegancia”.

Su longitud puede situarse entre la mandíbula y la clavícula y suele incorporar capas muy sutiles. El resultado es una melena ligera, con movimiento y una apariencia de mayor densidad, algo especialmente interesante cuando el cabello pierde cuerpo con el paso de los años. Además, esta versión del bob se aleja de los cortes excesivamente estructurados y apuesta por un acabado más natural y fácil de adaptar a diferentes tipos de cabello.

Corte de cabello para las +50, en tendencia para este 2026.

Por qué tiene un efecto rejuvenecedor

El secreto no está únicamente en acortar la melena, sino en cómo se distribuye el volumen alrededor del rostro. Al liberar la zona de los hombros y aportar movimiento, el corte consigue suavizar visualmente las facciones. Desde Druni señalan que “El corte suaviza las facciones y hace que la melena parezca más densa”. También destacan que se trata de un estilo práctico: se seca rápidamente y permite llevarlo de diferentes maneras, desde unas ondas suaves hasta un acabado pulido o con raya lateral.

Petrova apunta además que favorece especialmente a determinados tipos de rostro: “Favorece especialmente a mujeres con rostros ovalados, alargados o ligeramente cuadrados, ya que suaviza los contornos y equilibra proporciones”.

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Cómo pedirlo en la peluquería

Los expertos coinciden en que el boyfriend bob tiene varias características que lo convierten en una opción especialmente favorecedora para mujeres maduras. Petrova explica que “proporciona frescura y modernidad sin perder sofisticación” y destaca que el largo alrededor de la mandíbula puede generar una sensación visual de mayor densidad capilar. Para pedirlo en la peluquería, los expertos recomiendan hablar de un bob corto o medio, con movimiento natural, sin capas demasiado marcadas y con una longitud personalizada. Puede quedar algo más largo si se busca estilizar la mandíbula o más corto si se quiere destacar el cuello y los pómulos.