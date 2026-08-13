Noelia Jiménez, estilista, sobre el corte en tendencia para las +40: "Estiliza el cuello, realza los pómulos y define el contorno del rostro".

Elegir un corte de cabello que te estilice el rostro, que sea favorecedor y que a la vez esté en tendencia puede sonar complicado, pero no lo es si escuchás los consejos de los expertos. Según una peluquera y estilista, este es el corte que mejor le queda a las de 40 años en adelante y que van a brillar este 2026.

Se trata del corte lopix, una alternativa ideal para quienes quieren animarse al pelo corto sin perder feminidad ni elegancia. "Estiliza el cuello, realza los pómulos y define el contorno del rostro", explica la peluquera Noelia Jiménez en diálogo con CLARA, quien destaca además que este estilo puede adaptarse a diferentes tipos de cabello y formas de cara.

Corte de pelo en tendencia para mujeres +40.

Qué es el corte lopix

El lopix, también conocido como long pixie, es un corte que combina características del clásico bob con las de un pixie. El resultado es una melena corta pero con algo más de longitud y movimiento que un pixie tradicional, lo que permite conseguir un cambio de imagen importante sin llegar a un corte extremadamente corto.

La principal característica del lopix es que deja la nuca despejada. Este detalle no solo le aporta un aspecto moderno al look, sino que también ayuda a crear visualmente un cuello más estilizado. Además, se puede adaptar según la textura y la cantidad de cabello de cada persona.

Jiménez lo define como "una mezcla entre un corte bob y un pixie, combinando lo mejor de ambos estilos para ofrecer un look moderno, versátil y sofisticado". La experta también destaca "su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de rostro y texturas de cabello", por lo que puede ser una opción interesante para quienes buscan "un cambio de imagen atrevido pero elegante".

Por qué el lopix favorece tanto

Una de las principales ventajas de este corte es que permite trabajar la forma del cabello para generar una apariencia con mayor volumen y movimiento. Esto puede resultar especialmente interesante para quienes sienten que su melena perdió densidad con el paso de los años.

De hecho, Conchi Arias, estilista, explica que "el cabello parece tener más cuerpo y más densidad, algo especialmente interesante cuando con el paso de los años empezamos a notar que pierde volumen". El corte también aporta ligereza y puede ayudar a destacar determinadas zonas del rostro. Además, Noelia considera que "no es solo un corte de pelo, es una declaración de estilo". Según la especialista, es una opción pensada para mujeres que "quieren proyectar confianza y carácter sin sacrificar feminidad".

Se adapta a diferentes tipos de rostro

Aunque el lopix puede personalizarse prácticamente para cualquier persona, existen determinadas formas de rostro que pueden beneficiarse especialmente de este estilo. Los rostros ovalados, alargados y con forma de corazón se encuentran entre los que mejor pueden lucirlo. Sin embargo, esto no significa que las mujeres con caras redondas o angulosas deban descartarlo.

Una de las características que hacen interesante al lopix es precisamente la posibilidad de modificar el largo, las capas y el volumen para adaptarlo a las facciones. También es una alternativa que puede funcionar tanto en cabellos finos como en melenas con mucha densidad. Rafael Bueno, peluquero, señala que resulta especialmente favorecedor para "quienes buscan dar sensación de volumen al cabello fino o aligerar cabellos con mucha densidad".

Es moderno y fácil de mantener

Otra de las razones por las que el lopix promete convertirse en uno de los cortes protagonistas de 2026 es su practicidad. Aunque requiere acudir periódicamente a la peluquería para mantener su forma, el peinado diario puede ser muy sencillo. Como explica Arias, "si el corte está bien ejecutado, el propio cabello cae en su sitio con muy poco esfuerzo".

Esto permite lucir una melena corta, elegante y actual sin tener que hacerse todos los días un peinado demasiado elaborado. Por todo esto, el lopix se presenta como una alternativa especialmente interesante para las mujeres de 40 años en adelante que quieren renovar su imagen. Aporta movimiento, ayuda a destacar las facciones y puede adaptarse a diferentes tipos de cabello, convirtiéndose en una opción cómoda para quienes buscan un cambio de look sin complicarse demasiado.