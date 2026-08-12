Si tenés 40 años o más, tenés rostro con forma redonda y estás buscando un nuevo corte de cabello para hacerte, hay tres que los estilistas recomiendan para este 2026 que son muy favorecedores. Son perfectos porque te suavizan las facciones al mismo tiempo que ayudan a que la cara se vea visualmente más larga.

La clave está en elegir cortes que aporten movimiento y que no concentren demasiado volumen en la zona de las mejillas. De esta manera, es posible conseguir un efecto más estilizado sin necesidad de apostar por cambios demasiado drásticos. Además, las capas largas y los contornos ligeramente alargados se convierten en grandes aliados cuando se busca renovar la melena después de los 40.

A la hora de elegir el corte también es importante tener en cuenta la textura y la densidad del cabello, ya que no existe un único estilo que funcione de la misma manera para todas. En el caso de los rostros redondos, los expertos aconsejan priorizar líneas que aporten verticalidad y movimiento. Por esta razón, una estilista recomendó en diálogo con CLARA tres de estos mejores cortes.

3 cortes de pelo en tendencia para las +40 con cara redonda

1. Clavicut con capas largas

El clavicut es una de las alternativas más versátiles para quienes quieren mantener una melena de longitud media sin perder elegancia. Al llegar aproximadamente hasta la clavícula, permite conservar cierta longitud mientras las capas sutiles aportan dinamismo al cabello "ya que aporta movimiento sin ensanchar visualmente el rostro", explica Ana Martínez, estilista capilar y Education Manager de Oh My Cut!. El secreto está en evitar capas demasiado cortas alrededor de las mejillas y apostar por un acabado que acompañe la forma natural del rostro.

Corte de cabello para mujeres +40.

2. Media melena con degradado suave

Otra opción que puede resultar especialmente favorecedora es la media melena a la altura de los hombros. En este caso, un degradado suave ayuda a generar movimiento, mientras que dejar el contorno ligeramente más largo contribuye a crear una sensación de mayor verticalidad. Este corte también admite diferentes tipos de flequillo. Una de las alternativas más recomendadas es el flequillo cortina, que enmarca el rostro y aporta volumen en la parte superior sin cargar la zona de las mejillas.

Corte de cabello para mujeres +40.

3. Corte mariposa

El corte mariposa también puede adaptarse a quienes tienen el rostro redondo, incluso si no quieren llevar una melena excesivamente larga. Para conseguir un resultado favorecedor, la clave está en la ubicación de las capas. En su versión midi, lo ideal es que las capas más largas comiencen por debajo de los pómulos. De esta forma, el cabello gana movimiento y ligereza sin sumar volumen justamente en una de las zonas que se busca estilizar.

Corte de cabello para mujeres +40.

Además, este tipo de corte permite jugar con diferentes longitudes y acabados, por lo que puede adaptarse tanto a cabellos lisos como ligeramente ondulados. El resultado es una melena con más movimiento y un aire fresco que no obliga a cambiar por completo de estilo.