Cómo ganar volumen en el pelo mientras dormís: el truco de los peluqueros para olvidarte del secador

Es muy común que al dormir, el pelo pierda volumen aunque te lo hayas peinado o secado la noche anterior. La solución, según peluqueros expertos, no necesariamente tiene que estar en las herramientas de calor, sino todo lo contrario. La forma en la que te recogés el pelo antes de acostarte puede ayudarte a conseguir más textura, movimiento y cuerpo al despertar.

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Juan Leal, estilista capilar, explica en Trendencias que "el volumen no depende únicamente del producto que utilicemos, sino también de cómo preparamos el cabello y de cómo lo trabajamos desde primera hora". "Son esos pequeños cambios en la rutina los que pueden conseguir que la raíz permanezca más elevada durante más tiempo", destaca. Una idea especialmente interesante si tenés el pelo fino o lacio y buscás darle más volumen sin someterlo todos los días a herramientas de calor.

Cómo tener un cabello naturalmente ondulado mientras dormís.

El truco para darle volumen al pelo mientras dormís

Aprovechar las horas de sueño para modificar la forma del pelo es uno de esos trucos de belleza que llevan décadas utilizándose. Antes de que existieran los secadores y las planchitas como las conocemos hoy, las trenzas, los rulos y los recogidos eran recursos habituales para conseguir ondas y movimiento.

Según Juan Leal, entre las opciones más sencillas están "las trenzas sueltas o un moño alto y desenfadado que permiten aportar textura y movimiento mientras dormimos sin necesidad de usar herramientas de calor y son alternativas sencillas que pueden adaptarse a diferentes tipos de cabello y al resultado que queramos conseguir". La clave está en no ajustar demasiado el recogido. Además de que resulta más cómodo para dormir, permite que el pelo tome una forma más natural sin quedar excesivamente marcado.

Trenzas sueltas para conseguir ondas sin calor

Si buscás unas ondas más visibles, las trenzas son una de las alternativas más fáciles. María Baras, directora de Cheska, recuperaba precisamente este tipo de técnicas en un reportaje para Vogue España: "Hay muchas técnicas old school que eran más saludables para el pelo que usar herramientas de calor".

Cómo tener un cabello naturalmente ondulado mientras dormís.

Podés hacer una sola trenza de tres cabos si querés una onda amplia o varias si preferís que quede más marcada. Para conseguir un resultado más relajado, alcanza con aflojarlas un poco antes de acostarte. A la mañana, deshacelas con cuidado y separá el pelo con los dedos. El resultado va a ser un pelo con más textura y movimiento, sin necesidad de pasar el secador por cada mechón.

Moños flojos para una onda más amplia

Otra posibilidad es dividir el pelo seco en varias secciones y recoger cada una en un moño flojo. Eduardo Sánchez, de Maison Eduardo Sánchez, recomienda sujetarlos con un coletero de seda para dormir más cómodamente. El estilista explica: "Al ser pocos moños, las ondas son grandes y no quedarán marcadas. Para un resultado más natural, separa las ondas con los dedos". Es una técnica especialmente interesante si no buscás conseguir una onda muy definida, sino simplemente darle cuerpo y movimiento a una melena que tiende a quedar demasiado lacia.

Un moño bajo si buscás una onda suave

Para quienes prefieren un acabado más pulido, George Northwood propone recoger el pelo lacio y seco en un moño a la altura de la nuca. El truco consiste en enrollar el pelo siempre en la misma dirección, sin enredarlo, y sujetarlo de manera que resulte cómodo durante la noche. A la mañana, solo hay que deshacer el recogido y separar suavemente las ondas. Si aparecen algunos pelitos sueltos, se puede terminar con una pequeña cantidad de sérum o aceite.