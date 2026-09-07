Ni corto ni largo: el corte de pelo que aporta volumen y movimiento sin sacrificar el largo.

Hay un momento en el que muchas personas quieren cambiar de look, pero aparece el gran dilema: cortar el pelo o seguir dejando crecer la melena. Para quienes no quieren irse a ninguno de los dos extremos, una de las tendencias que gana protagonismo es el clavicut desflecado, un corte de largo medio que busca combinar movimiento, textura y una apariencia más liviana.

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Su principal característica está en el largo: el pelo cae aproximadamente hasta la clavícula. Pero el verdadero diferencial aparece en las puntas y las capas, que se trabajan de forma suave para evitar una terminación demasiado recta o pesada.

El nombre combina la referencia a la clavícula con un corte que se ubica justamente a esa altura. A diferencia de otros estilos de media melena más estructurados, esta versión apuesta por un acabado menos rígido.

Las capas livianas y el desmechado en las puntas ayudan a generar sensación de movimiento y pueden evitar que el pelo quede con un aspecto compacto o demasiado uniforme. El resultado es una melena intermedia, versátil y fácil de adaptar a distintos tipos de peinado. Además, puede funcionar tanto en cabellos lisos que buscan una apariencia con más cuerpo como en melenas onduladas, donde las capas ayudan a acompañar la textura natural.

Cómo peinarlo para aprovechar el movimiento

El clavicut desflecado admite diferentes estilos. Para un resultado más relajado, se puede dejar secar el pelo acompañando su textura natural y utilizar una crema de peinar liviana o un producto texturizante en las puntas.

Quienes buscan más volumen pueden concentrar el secado en las raíces. Otra alternativa son las ondas suaves y desarmadas, dejando las puntas más rectas para conservar visualmente el largo y evitar un acabado demasiado producido. Para finalizar, unas gotas de sérum o aceite ligero aplicadas únicamente en las puntas pueden ayudar a aportar brillo y definir la textura.

Una opción versátil para renovar el look

El atractivo del clavicut desflecado está justamente en su equilibrio. No es un corte radical, pero tampoco pasa desapercibido. Permite modificar la forma de la melena, quitar peso y sumar movimiento sin despedirse por completo del largo.

Por eso puede ser una buena alternativa para quienes buscan actualizar su pelo con un cambio fácil de llevar: una media melena con textura, capas suaves y suficiente versatilidad para adaptarse tanto a un look natural como a un peinado más elaborado.